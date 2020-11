Após abstenções, Mourão diz que é preciso repensar voto obrigatório

Mourão também criticou os institutos de pesquisa | Foto: Evaristo Sá/AFP

O Vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão disse nesta segunda-feira (30) que é necessário se questionar a necessidade do voto obrigatório no país após a quantidade expressiva de abstenções nas eleições municipais deste ano. No segundo turno, quase 30% dos eleitores preferiram não votar.

"É uma abstenção alta. Nos últimos anos ela já vinha [crescendo], acredito que aumentou por causa da pandemia. Há algum tempo já se discute a questão do voto obrigatório aqui no Brasil, quando você vê que tem gente que foi eleito com menos votos que os brancos, nulos e abstenções, isso é algo que a gente tem que pensar", pontuou.

Mourão também criticou os institutos de pesquisa que, segundo ele, "têm que rever suas metodologias, porque furaram e furaram feio". Não especificou qual teria sido o resultado questionável a que se referia.

*R7

Leia mais:

David anuncia Luiz Gonzaga como secretário de Finanças