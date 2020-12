CNN afasta equipes que cobriram reeleição de Bruno Covas

A medida de prevenção também foi tomada pela Rede Globo. Ambas emissoras irão realizar testes de Covid-19 nos jornalistas | Foto: Divulgação

Manaus - Com uma grande aglomeração causada na celebração da reeleição de Bruno Covas (PSDB), a rede de comunicação CNN optou por afastar os jornalistas que estiveram envolvidos com a cobertura do evento em um diretório do partido em São Paulo. A informação foi divulgada hoje durante o programa CNN 360°.

"A CNN afastou as duas equipes que estiveram ontem no diretório do PSDB após a reeleição de Bruno Covas, a medida foi tomada por precaução após os registros de aglomeração dentro e fora do diretório. Os funcionários da CNN vão fazer quarentena preventiva e depois serão submetidos a testes de Covid-19", afirmou a jornalista Daniela Lima após a exibição de uma matéria a respeito do tema.

A CNN afirmou que todos os integrantes das equipes que estavam presentes já serão encaminhados para a realização do teste de Covid-19 amanhã. Medida semelhante também foi tomada pela Rede Globo.

A empresa afastou três equipes de jornalismo, duas de TV e uma do site de notícias. Os profissionais foram orientados a não voltar para a empresa depois do evento. Eles ficarão de quarentena por duas semanas.

Durante a coletiva de imprensa, diversas equipes se mostraram incomodadas com a aglomeração do local. Na manhã de hoje, o governador João Dória falou a respeito do tema ao ser questionado por uma jornalista se a reunião não seria um "contrassenso" em relação às frequentes recomendações de não-aglomeração do governo.

"Não fui participar de comemoração nem celebração", repetiu o governador. Hoje, o governo anunciou que todo o estado passará para a fase amarela do Plano São Paulo,incluindo a capital, após piora nos indicadores.

