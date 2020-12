Bolsonaro é o único lider de país democrático a não cumprimentar Biden

Mesmo após o Colégio eleitoral norte-americano ter confirmado a eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro não enviou cumprimentos formais ao presidente eleito dos Estados Unidospor sua vitória. | Foto: Gage Skidmore via Flickr

Nesta segunda-feira (14), após ter a eleição confirmada, Biden recebeu os cumprimentos do presidente da Rússia, Vladimir Putin – um dos poucos que, a exemplo de Bolsonaro, não haviam se manifestado até então.

A postura aponta para um isolamento do presidente brasileiro, único líder de nação relevante a não ter aberto um canal de comunicação com o novo governo dos EUA.

Ideologicamente alinhado ao candidato perdedor, o atual presidente republicano Donald Trump, Bolsonaro acreditava em uma possibilidade de reversão da eleição, o que não deve acontecer após a ação do colégio eleitoral.

No dia do segundo turno das eleições brasileiras, em 29 de novembro, Bolsonaro, já havia dito, sem provas, que houve "muita fraude" durante as eleições norte-americanas. A hipótese já foi completamente descartada pelas autoridades americanas, inclusive por lideranças republicanas e democratas.

A falta de diálogo entre os líderes das duas maiores economias das Américas aponta para um aumento dos atritos entre os dois países, na segunda metade de mandato de Bolsonaro.

Pauta ambiental

O presidente-eleito dos Estados Unidos já apontou a pauta ambiental como uma de suas prioridades, e pode aplicar um plano previsto em sua campanha de denunciar "bandidos do clima" – o Brasil poderia integrar essa lista.

O ex-secretário de estado John Kerry foi designado para o meio ambiente, e poderá também se manifestar contra o Brasil durante o mandato de Biden.

