Menina de 4 anos sequestrada por casal é resgatada

A Polícia resgatou uma menina, de 4 anos, que havia sido sequestrada na última sexta-feira (18), em Porto Alegre, e permitiu que uma família voltasse a sorrir. A pequena Fabíola ficou dois dias longe de casa, convivendo com estranhos.

O crime foi praticado por um casal que se aproximou da família oferecendo ajuda. Simone Tormes, mãe da criança, fala que tentou impedir os bandidos, mas foi agredida por eles.

Segundo os policiais, os sequestradores são naturais do município de Santiago, na região central do Rio Grande do Sul, e mantiveram Fabíola em um cativeiro insalubre e com brinquedos macabros, no norte de Florianópolis.

O casal foi preso em flagrante, mas a motivação do crime ainda será investigada. Após o sequestro, outras quatro pessoas procuraram os agentes para denunciar os suspeitos também.

Apesar do trauma, a família só tem motivos para agradecer. A avó da menina pontua: "se alguém pensou em me dar presente de Natal, não me dê, porque o meu presente Deus já me deu. A volta da Fabíola e a recuperação da minha filha".

