Vídeo: Casal é preso por torturar idosos em asilo clandestino

Em um dos quartos, os agentes localizaram uma idosa amarrada na cama | Foto: Reprodução

Um casal foi preso acusado de torturar e maltratar idosos em um asilo clandestino, em Goiânia. O local funcionava há cerca de 8 meses.



No início da semana, uma usuária de drogas conseguiu fugir e fez a denúncia. No abrigo, a polícia encontrou 4 aposentados, com idades entre 62 e 102 anos, em situação insalubre.

Em um dos quartos, os agentes localizaram uma idosa amarrada na cama, em meio a fezes espalhadas pelo chão.

De acordo com a corporação, a irmã da detida, que mora em Portugal, mantinha o lugar. A mesma já foi autuada por um outro asilo irregular em Senador Canedo, município em Goiás.

As famílias dos aposentados pagavam valores entre R$ 1.300 e R$ 2 mil para mantê-los na casa de repouso. Os familiares das vítimas serão investigados por abandono de incapaz.

Veja a reportagem do caso: