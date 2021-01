Vídeo: Homem mata companheira com facadas na frente do filho da vítima

O autor do crime já é conhecido do meio policial | Foto: Divulgação

Isabel Ferreira Alves, de 37 anos de idade, foi assassinada de forma brutal com facadas em Ceilândia Norte, no Distrito Federal. O principal suspeito é o companheiro da mulher.

Ele, enfurecido, teria assassinado a mulher na frente do filho caçula após ela recusar a dar dinheiro para o agressor pagar o aluguel de uma casa.

Isabel trabalhava como serviços gerais e era mãe de três filhos, fruto de um outro relacionamento. De acordo com a Delegacia da Mulher que investiga o caso, o autor do crime já é conhecido do meio policial.

Veja a reportagem do caso: