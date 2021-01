Freixo processa Mário Gomes por fake news sobre oxigênio em Manaus

Em um áudio gravado para Carlos Vereza que circula nas redes sociais, Gomes afirma que Freixo está por trás da falta do oxigênio em Manaus | Foto: Divulgação

O deputado Marcelo Freixo (PSOL/RJ) entrou na Justiça do Rio de Janeiro na quinta-feira (21) com uma ação de danos morais contra o ator Mario Gomes por causa de uma fake news compartilhada sobre a crise do oxigênio em Manaus.

Em um áudio gravado para Carlos Vereza que circula nas redes sociais, Gomes afirma que Freixo está por trás da falta do oxigênio em Manaus, capital amazonense: " Os caras estão matando as pessoas. Não foi o Freixo que arrumou o esquema lá em Manaus, rapaz? Tiraram o oxigênio. Tentaram tirar aqui em Cabo Frio. O Freixo tentou...correram com ele de lá".

Diz a ação, que pede ao juiz o pagamento de R$ 44 mil "em razão dos danos morais": " Basta ter um mínimo de bom senso, ainda que seja crítico das posições defendidas pelo deputado Marcelo Freixo, para perceber a malícia efetiva na fala do réu, uma verdadeira desinformação propagada em seu áudio, que visa, única e exclusivamente, injuriar e difamar Freixo".

No áudio, aliás, Mario Gomes xinga João Doria e faz referências homofóbicas ao governador.

Fake News da cenoura

O mesmo Mário Gomes que repassou a notícia falsa foi vítima de uma fake news histórica, no passado, quando nem existia redes sociais. Em 1976, foi publicado no jornal carioca "Luta Democrática" que ele fora internado na emergência do Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, com uma cenoura no ânus. A mentira atrapalhou a carreira do ator, que teve que passar a vida desmentindo o fato.

