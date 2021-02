No Planalto, Pacheco e Bolsonaro sugerem pacificação entre Poderes

| Autor:

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, estiveram no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (3) para encontro com o presidente da República, Jair Bolsonaro.

Na visita, os presidentes das Casas Legislativas receberam de Bolsonaro uma sugestão de pautas de interesse do Executivo voltadas para o enfrentamento à pandemia e a recuperação da economia. Segundo Bolsonaro, o clima entre os Poderes "é o melhor possível e imperará a harmonia".

O presidente do Senado destacou que o momento é de "pacificação, boa relação, de harmonia entre os Poderes, resguardando sempre a independência do Poder em relação ao outro". Segundo Rodrigo Pacheco, o foco principal da pauta legislativa será "o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia, com a disponibilização de vacinas", além da recuperação econômica do país.