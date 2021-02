Prefeita de Bauru rebate secretário por comparação com Manaus

Suéllen virou alvo do governador João Doria (PSDB) após o encontro com membros do governo federal entre 26 e 27 de janeiro. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A prefeita de Bauru (SP), Suéllen Rosim (Patriota), rebateu como inoportunas as declarações do secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi, de que "Bauru não pode virar Manaus", onde classificou como má a condução da chefe do executivo bauruense durante a pandemia do coronavírus, além de citar sua visita à Brasília, onde se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) solicitando recursos para a cidade. As informações são do Portal UOL.

"Toda a nossa solidariedade ao povo de Manaus, por todo o sofrimento que estão passando. Considero inoportuna a comparação. A prefeitura tem feito a sua parte para evitar um agravamento da crise na saúde, e espera a mesma contribuição do Estado, com a abertura de leitos e o funcionamento em definitivo do Hospital das Clínicas (HC)", afirmou a prefeita.

Suéllen virou alvo do governador João Doria (PSDB) após o encontro com membros do governo federal entre 26 e 27 de janeiro. Na ocasião, ela esclareceu que "na conversa com o presidente Jair Bolsonaro, falamos sobre a necessidade de investimentos na saúde de Bauru, pois o nosso município é um polo regional. Também mantivemos a disposição em manter um contato permanente com os ministérios".

Doria declarou durante entrevista coletiva em 1º de fevereiro que a prefeita era negacionista e estava fazendo "vassalagem para o presidente Jair Bolsonaro, visitando-o no Palácio do Planalto ao em vez de proteger a população de Bauru e defender a vida e a saúde de seus habitantes"

A prefeita respondeu em vídeo: “Nunca neguei a Covid e o momento que estamos vivendo. Apenas, depois de um ano de pandemia, achei justo discutir o assunto com o nosso comércio local, que hoje Bauru depende do comércio local e de serviços. O que nós precisamos é que o Estado reconheça que precisa investir na região de Bauru. Não sou vassala, que significa aquela que obedece e recebe ordens, eu vou onde for necessário para ter verbas para o meu município. Estive em São Paulo, assim como estive em Brasília e fui recebida pelo presidente da República. Se precisar ir para a Lua atrás de verbas eu vou”.

