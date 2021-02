Presidente do DEM, ACM Neto é cotado como vice de Bolsonaro em 2022, diz jornal | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Políticos do Democratas ( DEM ) ventilam a possibilidade do presidente da silga, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, ser o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022 . As informações são da colunista da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo

O presidente do DEM foi uma das peças chaves para a vitória de Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados.

Um dia antes da votação ele decidiu liberar os deputados do partido para que votassem em qualquer candidato, mesmo com a sigla formando um bloco com o candidato Baleia Rossi (MDB-SP), atá aquele momento.

ACM Neto se preparava para disputar o governo do Estado da Bahia em 2022, os deputados do DEM veem dificuldades no processo de escolha do ex-prefeito como candidato a vice, mas começam a cogitar a possibilidade.

Apesar dos rumores, ACM Neto disse publicamente que se trata de "especulação".

"Eu não serei candidato a vice na chapa de ninguém. E aproveito para reafirmar a posição de absoluta independência do DEM em relação à base do governo", disse em entrevista à Folha .

