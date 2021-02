Damares diz que governo distribuiu 700 mil cestas básicas a indígenas

Ministra participou do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) nesta segunda (22). | Foto: Divulgação/ Cia Pak

Brasil - A ministra Damares Alves, titular do Ministério da Mulher, da Família e do Direitos Humanos (MMFDH), afirmou que o Governo Federal beneficiou indígenas e quilombolas com mais de 700 mil cestas básicas, durante reunião do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira (22). "Indígenas, quilombolas e outros povos isolados, por exemplo, foram beneficiados com mais de 700 mil cestas básicas para que se mantivessem em suas comunidades, longe de áreas de contaminação", destacou durante a participação na reunião.

Segundo dados da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), até a última quinta (18), a Covid-19 já havia atingido 144 povos, 34.924 casos, causando 788 mortes.

Amazônia



Em atenção especial para a Amazônia, a ministra disse que o governo brasileiro está olhando para a questão ambiental e para o povo que vive na região. Uma das iniciativas é o programa Abrace o Marajó, que conta com o investimento de US$ 900 milhões para levar desenvolvimento regional ao arquipélago paraense até 2023. "O Abrace o Marajó é o nosso novo modelo de desenvolvimento sustentável da Amazônia com ênfase na proteção da floresta e de quem vive nela", afirmou a ministra.

Rede de proteção



Em seu discurso, ela ainda destacou o aumento dos investimentos realizados diretamente no enfrentamento à violência contra a mulher. "O Governo brasileiro executou em 2020 o maior orçamento para a área dos últimos cinco anos, com investimento cinco vezes maior que o ano de 2018", afirmou.

A ministra também falou sobre as políticas direcionadas às crianças e aos adolescentes. Durante a reunião, Damares afirmou que foram equipados mais de 500 conselhos tutelares que atuam na defesa de crianças e adolescentes vítimas de violência.

Conselho

A ministra participou da primeira reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2021. A estrutura é parte do corpo de apoio à Assembleia Geral das Nações Unidas. O principal objetivo é promover e proteger os direitos humanos ao redor do mundo. O Conselho é composto por 47 membros eleitos para mandatos de três anos com base em grupos regionais.

