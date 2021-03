Pronunciamento de Bolsonaro em rádio e TV é novamente cancelado

O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em cadeia nacional de rádio e televisão, previsto para esta noite, às 20h30, foi novamente cancelado. A princípio, a gravação seria veiculada ontem, no mesmo horário, mas também não aconteceu.

A Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) não informou o motivo do cancelamento e disse não ter previsão para um novo pronunciamento.

de acordo com a Folha de S.Paulo, Bolsonaro preparava um discurso para defender a isenção de impostos sobre o óleo diesel e criticar as restrições adotadas em diversos estados por conta do aumento nas internações. Um levantamento da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) aponta que 18 estados e o Distrito Federal têm ocupação de leitos de UTI para covid-19 acima de 80%. Destes, dez estão com lotação acima de 90%.

Mais cedo, porém, o presidente disse a apoiadores que falaria da pandemia de covid-19 e das vacinas quando fizesse um pronunciamento em rede nacional, mas não especificou quando aconteceria. Questionado sobre a data, ele se esquivou: "Vai ficar a dúvida aí".

Bolsonaro também renovou as críticas à imprensa, a quem atribuiu a culpa por "criar pânico" na população.

"Para a mídia, o vírus sou eu. (...) Criaram o pânico. O problema está aí, lamentamos, mas você não pode viver em pânico. Que nem a política, de novo, do fique em casa, o pessoal vai morrer de fome, de depressão?", questionou, em novo ataque às medidas de isolamento, comprovadamente eficazes para conter o avanço da covid-19.

O Brasil teve hoje seu pior dia desde o início da pandemia. Foram 1.910 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, além de 71.704 novos casos. Agora, o país passa de 259 mil mortos e 10,7 milhões de infectados pelo coronavírus.

*Com informações do UOL

Leia Mais:

Jeferson Mariano lançará 'Algoritmo' nas plataformas digitais

Confirmada segunda temporada de 'Cidade Invisível' na Netflix

Receita de torta de cheesecake para surpreender no Dia da Mulher