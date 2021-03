Presidente da Câmara pede ajuda a China para vacinação em massa

Na mensagem, Lira ressalta que o Brasil passa por um momento de “grande angústia” | Foto: Câmara dos Deputados

Brasil - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), abriu um canal de direto com o governo chinês para pedir “um olhar amigo, humano, solidário” em prol da vacinação em massa de brasileiros. Através de uma carta, ele apela para o país que não deixe questões ideológicas afetarem a relação entre os países.

Ao embaixador da China no País, Yang Wanming, Lira lembra que “o governo brasileiro não é apenas o Executivo, mas também o Legislativo e o Judiciário” e destaca que as relações entre as duas nações “nunca foram nem poderão ser afetadas pelas circunstâncias, pelas ideologias, pelos individualismos”.

“Os interesses permanentes dessas duas grandes nações nunca foram nem poderão ser afetados pelas circunstâncias, pelas ideologias, pelos individualismos. Mas apenas e tão somente pelo interesse nacional e pelo bem-estar dos nossos povos”, destaca Lira na carta.

Na mensagem, Lira ressalta que o Brasil passa por um momento de “grande angústia”. Já são mais de 265 mil mortes no País decorrentes da covid-19. “Faço esse apelo para que salvemos vidas de brasileiros, brasileiros que alimentam e salvam vidas de chineses com nossa produção agrícola”, disse. “Se nós não vacinarmos em massa a população brasileira, não sairemos dessa situação grave da pandemia. É importante que tenhamos acesso a todas as vacinas produzidas no mundo. Em nome da Câmara, eu reafirmo este apelo, e que nós encontremos bilateralmente uma solução mais rápida para dar essa resposta ao Povo brasileiro”.

Comentários indiretos e por vezes diretos do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, causaram desconforto nessa relação | Foto: Reprodução/Twitter

Ao longo da gestão Bolsonaro, o governo e os filhos do presidente vêm colecionando ataques e ofensas a autoridades do país asiático.Em janeiro, insumos farmacêuticos para a produção de vacinas contra a covid-19 ficaram presos na China por problemas diplomáticos. Com a falta de interlocução oficial do chanceler brasileiro com os chineses, outros agentes do governo e também o Congresso entraram em campo para abrir diálogo e resolver os impasses.

