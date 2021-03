57,5% dos brasileiros discorda de anulação das condenações de Lula

A insatisfação com é maior entre os homens: 63,8% não concordam com Fachin | Foto: (Divulgação)

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostrou que 57,5% dos brasileiros discordam da decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. Outros 37,1% concordam, enquanto 5,4% não soube/não opinou sobre o assunto.

A insatisfação com é maior entre os homens: 63,8% não concordam com Fachin. Entre as mulheres, 51,8% discordam do despacho do ministro. Do outro lado, a porcentagem de pessoas do sexo feminino que concordam com a decisão é maior do que a do sexo masculino: 41,2% e 32,6%, respectivamente.

O levantamento também mostra que a quantidade de pessoas que aprovam a anulação é inversamente proporcional à escolaridade dos entrevistados: quanto maior a escolaridade, menor é a taxa de pessoas que concordam com Fachin. Em relação à faixa etária, os jovens entre 16 e 24 anos são os que mais aprovam a decisão, enquanto os adultos entre 25 e 44 anos são os que mais discordam.

No nordeste, 52,6% concordam com a anulação. A menor taxa é na região Sul: apenas 27,3% aprovam. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2215 eleitores com 16 anos ou mais. As consultas foram feitas por telefone, entre os dias 8 e 9 de março, em 26 Estados, no Distrito Federal e em 200 municípios brasileiros. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro estimada em 2% para os resultados gerais.

*Com informações da Jovem Pan

