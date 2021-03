Bolsonaro exonera Wajngarten da Secretaria de Comunicação Social

Wajngarten é empresário na área de comunicação | Foto: Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro exonerou Fábio Wajngarten do cargo de secretário Especial de Comunicação Social (Secom), que coordena a comunicação de governo, as ações de publicidade e a atuação nas mídias digitais. O decreto foi publicado hoje (11), no Diário Oficial da União.

Para o lugar de Wajngarten, Bolsonaro nomeou o almirante Flávio Augusto Viana Rocha, que chefia a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Rocha vai exercer a função interinamente, sem prejuízo das atribuições do cargo que ocupa. Wajngarten é empresário na área de comunicação e assumiu o cargo na Secom em abril de 2019.

