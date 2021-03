Funcionários do Banco Mundial pedem investigação sobre Weintraub

A associação afirma que a conduta de Weintraub, ex-ministro da Educação, precisa ser averiguada se está de acordo com o Código de Conduta da entidade. | Foto: Divulgação

A Associação de Funcionários do Banco Mundial pediu uma investigação sobre a conduta de Abraham Weintraub em suas redes sociais. De acordo com publicação de O Globo , a associação argumenta que Weintraub, que é diretor da instituição indicado pelo governo Jair Bolsonaro, posta mensagens com desinformação na pandemia e mensagens políticas, inclusive contra governos que se relacionam com o banco, como o governo do Estado de São Paulo.

A associação afirma que a conduta de Weintraub, ex-ministro da Educação, precisa ser averiguada se está de acordo com o Código de Conduta da entidade. O Globo teve acesso ao documento e comprovou a veracidade das informações.

Não está claro que tipo de punição ele pode vir a receber, se o Conselho de Ética da Instituição aceitar o pedido de investigação e concluir que ele feriu o código de ética.

O Banco Mundial informou que não comenta sobre discussões internas.

