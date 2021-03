Bolsonaro diz que culpa da alta nos preços é do isolamento social

O presidente também comentou a alta do ICMS sobre o diesel por parte de alguns estados, apesar da redução do PIS e da Cofins. | Foto: Agência Brasil

Brasília ( DF) - O presidente Jair Bolsonaro em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (15), atribuiu a alta no preço dos alimentos a "política do fica em casa "A política do fica em casa, feche tudo, que destruiu milhões de empregos, a consequência está aí. Imagine se o homem do campo tivesse ficado em casa, não teria alimento para ninguém. Agora, todo mundo é responsável, quem é que está com essa política do fica em casa? Não sou eu", disse.

O presidente também comentou a alta do ICMS sobre o diesel por parte de alguns estados, apesar da redução do PIS e da Cofins. No início de março o governo federal anunciou a suspensão da cobrança dos impostos na tentativa de conter a alta no preço do combustível. . "Dezenove governadores aumentaram o ICMS. Eu baixei o imposto para ficar mais barato o diesel e o gás de cozinha e 19 governadores querem que vocês continuem pagando alto", disse o presidente, na saída do Palácio da Alvorada.

Segundo ato do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), não aumentaram os impostos na segunda quinzena de março os seguintes estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Pernambuco.

