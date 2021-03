Deputado federal João Carlos Bacelar defende liberação geral dos jogos

| Foto: Divulgação

O deputado federal João Carlos Bacelar (PL/BA) deu uma longa entrevista ao Tribuna da Imprensa Livre na qual defende uma liberação geral dos jogos. A ideia dele vai muito mais além dos projetos limitados de legalização dos cassinos resort, como estão sendo debatidos no Congresso, e que preveem apenas a criação de uma exceção para complexos turísticos, em número limitado.

Bacelar é o coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Aprovação do Marco Regulatório dos Jogos, a “bancada da jogatina” segundo seus adversários e opositores.

A questão dos cassinos resort

O mais recente projeto de liberação dos cassinos resort foi apresentado pelo senador Irajá Abreu (PSD/TO) e prevê que salas de cassino possam ser legalizadas se forem integradas em resorts turísticos, não devendo representar mais de 10% da área total dos mesmos. O máximo de um resort poderia ser licenciado por estado, com um segundo a poder receber licença dez anos depois do primeiro.

Tudo o resto continuaria ilegal. Só os jogos da roleta online e outros jogos na internet continuariam legais por omissão, tal como sucede atualmente, desde que a empresa operadora do site esteja baseada em outro país.

A contra argumentação de Bacelar

O deputado Bacelar argumenta, na entrevista ao Tribuna, que o jogo é um fenômeno social que está sendo deliberadamente ignorado por razões políticas que, em sua opinião, são erradas. Bacelar sugere que seriam cerca de 450 os sites operando no Brasil e oferecendo não só apostas esportivas (que já foram legalizadas e estão em processo de regulação) mas também jogos de cassino online. Sites esses operando a partir do exterior, aproveitando a omissão da legislação atual. O jogo do bicho tem cerca de “300 mil pontos instalados e com internet aberta”, significando um mercado imenso esperando ser taxado.

O deputado baiano acrescenta que a “lei Sheldon Adelson”, como é comumente nomeada a ideia de legalizar apenas os cassinos resort, não serve os interesses do Brasil porque os cassinos demorarão três a quatro anos até dar lucro. Já a legalização geral do jogo, além de tirar os bicheiros da situação de contravenção, permitiria gerar até “500 mil empregos indiretos” e fazer entrar até $20 bilhões na receita do Estado por ano.

Uma ‘surpresa’ vinda do STF?

Bacelar lembra que pode estar chegando uma surpresa vinda do Supremo Tribunal Federal. Está previsto o julgamento, para o próximo dia 7 de abril, do Recurso Extraordinário 966.177. Se o STF determinar que a velha Lei das Contravenções Penais não é recepcionada pela Constituição, isso pode fazer com que ela seja inconstitucional, legalizando todos os jogos no ato e sem qualquer regulamentação extra. O deputado lembra que talvez isso pudesse levar o Congresso a decidir rapidamente sobre o assunto.

A velha questão da hipocrisia

O deputado não deixa de trazer um velho argumento sempre usado nesta questão: a hipocrisia de quem está contra o jogo. Além da Mega-Sena e do funcionamento generalizado do jogo do bicho, o Congresso já autorizou o funcionamento legalizado de apostas esportivas. O Brasil continua vendo sair seus cidadãos para os países vizinhos para jogar; em alguns casos, como sucede em Santana do Livramento/RS, basta cruzar a rua para entrar na cidade uruguaia de Rivera e o cassino é logo ali. Bacelar lembra o presidente Eurico Dutra e defende que a proibição do jogo só matou a indústria e a receita, mas o jogo como fenômeno social continuou.

Irá o Congresso aceitar esses argumentos em um futuro próximo?

