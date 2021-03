Lula defende Felipe Neto e diz: 'Silenciamento é arma do fascismo'

O youtuber recebeu apoio de vários políticos e respondeu ao tuíte de Lula | Foto: (Divulgação)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiou o youtuber Felipe Neto, que foi intimado pela polícia após chamar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de "genocida" pela condução do combate ao coronavírus. Em um post no Twitter, Lula disse que "o silenciamento" é "uma das armas do fascismo".

"Manifesto minha solidariedade a Felipe Neto. Que a tentativa de intimidação e censura desse desgoverno não o impeça de continuar se manifestando livremente, como é próprio da democracia, independente de sua posição. O silenciamento é uma das armas do fascismo", escreveu o ex-presidente.

O youtuber recebeu apoio de vários políticos e respondeu ao tuíte de Lula. "Passei mais de 5 anos atacando o Lula. Nunca recebi sequer uma notificação. Nunca tentou me silenciar. Isso diz muito".

*Com informações do UOL

