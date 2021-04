Bolsonaro chama Barroso de militante e diz que lhe falta coragem moral

O presidente Jair Bolsonaro acusou, por meio de uma postagem em rede social, o ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso de ser um militante. | Foto: Reprodução

BRASÍLIA - Os ânimos do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal (STF) esquentaram nesta sexta-feira ( 9). O presidente Jair Bolsonaro acusou, por meio de uma postagem em rede social, o ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso de ser um militante. Além disso, Bolsonaro disse que o magistrado atua politicamente.

O motivo da revolta do presidente seria à ordem do juiz do STF de obrigar o Senado a abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar suposta negligência do governo federal no enfrentamento da epidemia de coronavírus.

Assim, Bolsonaro postou:

“A CPI que Barroso ordenou instaurar, de forma monocrática, na verdade, é para apurar apenas ações do governo federal. Não poderá investigar nenhum governador, que porventura tenha desviado recursos federais do combate à pandemia”, publicou Bolsonaro, em suas redes sociais. “Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros. Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política”, acrescentou o chefe do Executivo.



- A CPI que Barroso ordenou instaurar, de forma monocrática, na verdade, é para apurar apenas ações do governo federal.



- Não poderá investigar nenhum governador, que porventura tenha desviado recursos federais do combate à pandemia.

