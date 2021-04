Boulos diz que está preparado para disputar o Governo de São Paulo

Boulos afirmou que tem dialogado com todos os partidos do campo progressista | Foto: Divulgação

Guilherme Boulos (Psol) afirmou que pode disputar o governo de São Paulo nas eleições 2022. Em entrevista à Folha, Boulos diz que pesquisas o colocam "em primeiro lugar, em empate técnico com outros candidatos", além de estar com "disposição" para encerrar os governos do PSDB no estado.

"Preciso fazer naturalmente esse debate com o meu partido. Mas eu estou disposto a assumir o desafio de disputar o governo de São Paulo em 2022. E construindo uma unidade dos progressistas. Sem unidade é muito difícil derrotar a máquina do PSDB", disse Boulos.

" Eu devo te confessar que tenho muita disposição de acabar com o "Tucanistão " Guilherme Boulos,

Ao ser questionado qual seria essa "unidade", Boulos afirmou que tem dialogado com todos os partidos do campo progressista.

"Mas quero fazer esse debate de ampliação do campo progressista para que a gente consiga acabar com essa hegemonia nefasta do PSDB em São Paulo", disse.

*Com informações da Gazeta do Povo

