'Só Deus me tira da cadeira presidencial e morto', diz Bolsonaro

"Só Deus me tira da cadeira presidencial e me tira, obviamente, tirando a minha vida". Essa foi a declaração presidente Jair Bolsonaro feita na noite desta quinta-feira (15), ao comentar decisão da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que deu 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), explicar o motivo de não ter analisado pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo.

“Eu não quero me antecipar e falar o que acho sobre isso aí, mas digo uma coisa: só Deus me tira da cadeira presidencial e me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo”, disse o presidente em live nas redes sociais.

Bolsonaro ainda disse que vai se encontrar com Lira “para discutir brevemente esse assunto”. “Vamos ver qual encaminhamento o Lira vai dar no tocante a isso. Se vão abrir processo ou não”, declarou

Antes de finalizar a live, Bolsonaro disse que dormiria “tranquilíssimo” com a notícia. “Boa noite, fique tranquilo porque vou dormir tranquilíssimo essa noite e vamos ver o desenrolar dessa notícia do nosso Supremo Tribunal Federal”.

