Omar Aziz é indicado para presidência da CPI da Covid no Senado

Omaz Aziz é senador da república do PSD-AM | Foto: Divulgação

BRASÍLIA - O senador Omar Aziz (PSD-AM) está indicado para presidência da CPI da Covid no Senado Federal e conta com apoio do Palácio do Planalto para ocupar a função. O presidente da comissão parlamentar de inquérito é o responsável por conduzir os trabalhos de investigação que irão nortear a CPI. É ele quem irá determinar as fases que o colegiado vai seguir e o ritmo dos trabalhos



Pelo acordo entre os partidos, Renan Calheiros (MDB-AL), que faz oposição ao governo, assumiria a relatoria do colegiado e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também oposicionista, ocuparia a vice-presidência.

Os nomes ainda precisam ser confirmados em eleição na primeira reunião da CPI. Questionada pelo EM TEMPO, a assessoria de Omar Aziz negou que o nome dele esteja confirmado. "Não está confirmado. O senador defende que o presidente só será eleito no dia que a CPI for aberta, provavelmente na quinta-feira, 22", informou em nota.

Embora crítico à gestão de Bolsonaro na pandemia, Aziz tem adotado posições favoráveis ao governo.

"Não tem governo, seja de direita, centro ou esquerda, que não tenha cometido equívocos nessa pandemia. Em todos os Estados, está tendo morte. O João Doria (PSDB, governador de São Paulo) é 100% contrário ao pensamento do Bolsonaro. São Paulo, por acaso, está vivendo um mar de rosas? Esse discurso (eleitoral) não vai acontecer dentro da CPI", declarou Aziz ao Jornal Estado de São Paulo.

Aziz declarou porém em entrevista que não tem a intenção de "passar a mão na cabeça de ninguém".

Leia mais: Senadores do Amazonas são indicados a compor a CPI da Covid-19

Líder do DEM

O líder do DEM, senador Marcos Rogério (RO), um dos aliados de Bolsonaro na comissão disse que Omaz Aziz seria um bom nome para coordenar a CPI, mas salientou que a definição do cargo ainda não está decidida. "Omar tem conversado com senadores, mas esse tipo de situação é normalmente decidido na última hora, pois passa pelo presidente do Senado e pelos partidos", declarou.

No caso da função de relatoria, o nome de Renan Calheiros deve ser confirmado. O líder do MDB, Eduardo Braga (AM), teria telefonado para Omar Aziz para abrir mão da função. Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que é crítico ao governo, deve ficar com a vice-presidência da CPI..

Leia mais:

CPI da Covid vai investigar verba destinada aos estados e municípios