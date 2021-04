Governo Bolsonaro oficializa troca de chefia da PF no Amazonas

A exoneração de Saraiva foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira | Foto: Reprodução

BRASÍLIA - O Governo Bolsonaro oficializou, nesta terça-feira (20), a exoneração do delegado Alexandre Saraiva do posto de superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Com isso, o delegado da PF Leandro Almada ocupará o cargo. A nomeação de Almada também foi publicada na mesma edição do Diário Oficial.

Em 15 de abril, Saraiva foi afastado do cargo de chefia da PF do Amazonas um dia após entrar com a queixa-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e contra o senador Telmário Mota (PROS-RR), na qual ele os acusa de favorecerem madeireiros ilegais.

Na notícia-crime, Saraiva argumenta que o ministro e o parlamentar tentaram interferir de forma indevida para barrar operação da PF que apreendeu mais de 200 mil m³ de madeira em toras extraídas ilegalmente por organizações criminosas na região Norte do país. Ambos negam o cometimento de irregularidades.

A exoneração de Saraiva foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Os atos foram assinados pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tercio Issami Tokano.

