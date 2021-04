Projeto prevê aumento do valor do auxílio emergencial para R$ 600

O projeto também define que o auxílio seja pago a até duas pessoas por família | Foto: Divulgação

A deputada Tabata Amaral (PDT-SP) apresentou um projeto de lei para aumentar o valor do auxílio emergencial de 2021 para R$ 600, assim como ocorreu no ano passado. O novo valor passaria a valer para todos os beneficiários, com possibilidade de ir para R$ 1.200 para mães solteiras. Neste ano, a parcela do benefício varia entre R$ 150 e R$ 375.

O projeto também define que o auxílio seja pago a até duas pessoas por família, sem diferença entre solteiros. Para arcar com os custos maiores do auxílio, a deputada sugere cortes tributários e revisão de isenções fiscais aos mais ricos.

"Para financiar esta despesa é justo que a tributação sobre os mais ricos seja atualizada", diz trecho do projeto apresentado pela deputada. Em rede social, a parlamentar também questionou a falta de recursos para aumento do auxílio. "O governo mentiu quando disse que não tem dinheiro para um auxílio digno", escreveu.

O projeto ainda sugere que sejam revistas as regras de previdência militar e benefícios no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem recebe mais de R$ 40 mil por mês. A proposta foi apresentada à Mesa Diretora da Câmara dos deputados na última semana. Ainda não há data para votação do tema.

