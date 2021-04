'Quem não tomou 2ª dose da vacina, precisa voltar', diz Serafim

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) propôs na manhã desta terça-feira, 20, que a Prefeitura de Manaus realize uma campanha na TV e no rádio convocando quem ainda não tomou a segunda dose da vacina CoronaVac contra a Covid-19.

Para o líder do PSB na ALE-AM (Assembleia Legislativa do Estado), sob o risco de uma terceira onda da Covid-19 no Amazonas, essas pessoas precisam comparecer a qualquer um dos postos de vacinação o mais breve possível, para receber o imunizante. “É preocupante que milhares de pessoas que tomaram a primeira dose não tenham voltado para tomar a segunda dose, não estão imunizadas. E nesse sentido, a meu ver, cabe à Prefeitura de Manaus e das demais cidades do interior do Amazonas, fazerem uma campanha pelo rádio, pela televisão, chamando essas pessoas. Essas pessoas já estão 50% imunizadas, elas precisam ficar 100% imunizadas”, disse Serafim.





A declaração foi dada durante discurso na sessão híbrida da ALE-AM (Assembleia Legislativa do Estado).





Conforme dados divulgados pela Semsa (Secretaria Municipal de Saúde), até o dia 14 deste mês, 5.457 pessoas não haviam tomado a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, cujo intervalo entre doses da Coronavac é de 28 dias.

Esse número, segundo a secretaria, equivale a 3,7% do total de pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante, que é de 148.827.

No sábado, 17, em matéria divulgada à imprensa, a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, fez um alerta para a importância da segunda dose. “É a segunda dose que garante a eficácia da vacina. A primeira prepara o organismo e a segunda assegura a imunização. Portanto, peço às pessoas que já tomaram a primeira dose, mas que ainda não foram tomar a segunda dose, que procurem nossos postos mesmo que já tenham perdido o prazo. É para o próprio bem e para o bem coletivo”, declarou Shádia.

*Em Tempo com informações da assessoria

