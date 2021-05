Tribunal confirma impeachment de Wilson Witzel (PSC)

A votação do impeachment, que continua em andamento, contou com sete votos necessários para a derrota de Witzel. Até o momento, ninguém votou pela absolvição. | Foto: Reprodução

Em maioria, o Tribunal Misto confirmou o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), nesta sexta-feira (30). Composto por deputados e senadores, o tribunal detectou crime de responsabilidade nos atos do governador do Rio de Janeiro, que já estava afastado por acusação de corrupção na Saúde durante a pandemia de Covid-19. Representado pelos advogados, o governador não compareceu à sessão.



Apesar da decisão, os cinco deputados e cinco desembargadores que compõem o colegiado ainda analisarão se Witzel terá direitos políticos cassados por até cinco anos. A votação do impeachment, que continua em andamento, contou com sete votos necessários para a derrota de Witzel. Até o momento, ninguém votou pela absolvição.

Os crimes de responsabilidade em questão envolvem a requalificação da empresa Unir Saúde para firmar contratos com o Estado, assinada por Witzel em março de 2020, bem como a contratação da Iabas para gerir os hospitais de campanha anunciados pelo governo no início da pandemia. Além do impeachtment, no STJ também correm denúncias criminais envolvendo outras séries de acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Ao todo, são quatro peças acusatórias.

A acusação

Por trás das duas organizações sociais, estaria o empresário Mário Peixoto, preso pela Operação Favorito em maio de 2020. A acusação do impeachment alegou que os atos administrativos de Witzel tinham como intuito beneficiar o esquema de corrupção colocado em curso por Peixoto, que mantém relações com os governos do Rio desde os tempos de Sérgio Cabral (MDB, 2007-2014), e outros empresários e agentes políticos.

“A questão central sob a ótica do crime de responsabilidade não é definir quem era o detentor último do poder decisório da estrutura da Unir, e sim que a requalificação da Unir foi ato ímprobo, que não atendeu ao interesse público”, afirmou o deputado Luiz Paulo (Cidadania), representando a acusação. Foi dele o pedido que resultou na abertura do processo, em junho do ano passado.

Decano da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado fez sustentação oral por meia hora e também lembrou que a Iabas entregou apenas dois dos sete hospitais de campanha prometidos ao Estado, sendo que apenas um chegou a funcionar. Antes de ser contratada sem licitação no início da pandemia, a empresa já havia sido desqualificada na capital fluminense por “gestão precária”.

“Restou comprovada a existência de negociações espúrias para a contratação da Iabas”, apontou o acusador. “Decisão tomada por voluntarismo, atendendo a interesses não republicanos da ‘caixinha da propina’”.

No caso da Unir, havia pareceres técnicos da Saúde e da Casa Civil que justificavam a desqualificação - ela estava sem poder fazer negócios com o Estado desde outubro de 2019. Em delação premiada, o ex-secretário de Saúde Edmar Santos afirmou que Witzel assinou a requalificação em prol de interesses dos grupos políticos e econômicos que exerciam influência no governo. O mandatário nega: alega que a requalificou por questões técnicas e diz que era Edmar quem tinha interesses espúrios envolvendo outras OSs.

Assinado por Luiz Paulo e Lucinha (PSDB), o pedido que resultou na abertura do processo em junho do ano passado foi o primeiro dos mais de dez que chegaram à mesa do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). Naquela época, os primeiros indícios de irregularidades na Saúde deram corpo técnico a uma crescente insatisfação política do Legislativo com o Executivo.

Tribunal Misto

Depois de passar por uma comissão especial e pelo plenário da Assembleia - nos dois casos, sem nenhum deputado votar a favor de Witzel -, o processo chegou ao Tribunal Misto. Presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o colegiado foi composto pelos desembargadores Teresa de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado de Carvalho, Maria da Glória Bandeira de Mello, Fernando Foch e Inês da Trindade Chaves de Mello.

Os magistrados se juntaram aos deputados Dani Monteiro (PSOL), Alexandre Freitas (Novo), Chico Machado (PSD), Carlos Macedo (Republicanos) e o relator do processo no Tribunal Misto, Waldeck Carneiro (PT), que entregou na quinta-feira, 29, o relatório final da acusação. A peça tem mais de 300 páginas.

Entre os desembargadores, o primeiro a votar foi Maldonado, que disse estar convencido de que houve improbidade administrativa nos dois atos analisados ao longo do processo. As medidas foram tomadas com “total escárnio, desapego e sordidez em relação à coisa pública", segundo o magistrado. "Vilipendiando a ética, a moral e as boas práticas da administração pública, atingindo, de forma direta e indireta, todos os cidadãos fluminenses.”

No caso da Iabas, as suspeitas de corrupção se agravam pelo fato de apenas um dos sete hospitais de campanha anunciados, o do Maracanã, ter funcionado de fato.

Defesa

No discurso da defesa, o advogado Bruno Albernaz alegou o desconhecimento de Witzel sobre quem estava por trás das organizações sociais. De acordo com o jurista, não cabe ao governador agir como um “coordenador de despesas”.

“A ele (governador) cabe tão somente acompanhar as políticas públicas estabelecidas no programa de governo. É uma função macro, ampla, estratégica”, disse.

"Não se pode presumir que um ato discricionário, previsto em lei, foi tomado por interesses espúrios. É preciso ter provas."

Mesmo não comparecendo ao tribunal, o governador fez questão de se manifestar. Em seu twitter, Witzel contrapôs a sustentação de acusação do deputado Luiz Paulo.

"Não desistirei jamais do cargo a que fui eleito. Espero um julgamento justo e técnico. As alegações finais do deputado Luiz Paulo são desprovidas de prova e demonstram toda sua frustração por seu grupo ter sido derrotado nas eleições, diga-se o grupo do Cabral e Picciani", publicou, associando o decano da Alerj a um grupo político do qual, na verdade, ele era um dos poucos opositores na Casa.

Em seguida, o alvo foi Waldeck. Na mesma rede social, Witzel se baseou somente na delação de Edmar Santos. “A grande contradição é que o Presidente Lula foi condenado única e exclusivamente pela delação de Léo Pinheiro, réu confesso e desesperado como Edmar. Deputado Waldeck Carneiro, delação só vale quando é oposição ao delatado?” , alegou em continuidade aos questionamentos dos demais integrantes do colegiado.

Com o fim da votação, o Tribunal produzirá o acórdão da sessão e notificará os envolvidos. Após esse trâmite burocrático, que deve ocorrer imediatamente, o interino Cláudio Castro será oficializado como governador. Há a previsão até de que ele possa ter uma cerimônia oficial de posse já no fim de semana.

*Com informações do Estadão



