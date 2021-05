Bolsonaro: "Sem voto impresso, não terá eleição em 2022"

Declaração de Bolsonaro veio em resposta a uma fala do presidente do TSE | Foto: Divulgação

Durante sua tradicional transmissão nas redes sociais, nesta quinta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender o voto impresso.

"Se o Parlamento brasileiro, por maioria qualificada, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final". afirmou Bolsonaro.

"Se não tiver voto impresso, sinal que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado", acrescentou o presidente.

A declaração de Bolsonaro veio em resposta a uma fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. Em entrevista, Barroso disse que, se aprovado, o voto impresso criará "caos" e "judicialização" do resultado das eleições.

"É sempre legítimo o debate no Congresso. Mas a volta ao voto de papel traz o risco de judicialização do resultado das eleições, afetando um sistema que funciona bem há 25 anos", escreveu o magistrado nas redes sociais.

Bolsonaro criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que ele é "o dono do mundo" e "o homem da verdade absoluta". "Não pode ser contestado. Eu tô preocupado se Jesus Cristo baixar aqui na Terra, ele vai ser 'boy' do ministro Barroso", disparou o presidente.

O chefe do Executivo ainda retornou à afirmação de que o Brasil é único país a utilizar a urna eletrônica. Tal informação foi desmentida pelo Projeto Comprova -- do qual o SBT faz parte --, que esclareceu que 46 nações utilizam votação eletrônica em algum tipo de eleição.

"Ninguém aceita mais esse voto que tá aí. Como é que vai falar que o voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudado? A única republiqueta do mundo -- eu acho que talvez a única -- é a nossa que aceita essa porcaria desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado", arrematou Bolsonaro.

*Com informações do SBT News

Leia mais

Bolsonaro diz que não está preocupado com a CPI da Covid-19

Bolsonaro diz esperar ‘novo grito de independência do país'