Vídeo: Pfizer confirma que ofereceu 70 milhões de doses de vacinas

BRASÍLIA (DF) - O gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, afirmou em depoimento à CPI da Covid-19 nesta quinta-feira (13) que a empresa fez ao menos quatro ofertas de doses de vacinas contra a Covid-19 em 2020 que não foram fechadas.



Aida de acordo com o representante da Pfizer, as negociações começaram em maio e em agosto foi feita a primeira oferta ao Brasil, com dois quantitativos disponíveis: 30 milhões e 70 milhões de doses. A primeira leva de imunizantes chegaria no final de abril.

O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), questionou o representante sobre a oferta de vacinas: "A oferta feita pelo governo em 2020 foi de 6 milhões de doses, como disse o ministro Pazuello, ou de 70 milhões?". "Foram 70 milhões de doses", respondeu Murillo.

O dirigente afirmou que o laboratório fez mais duas ofertas, em 18 de agosto e 26 de agosto. Nesta última também foram ofertas 30 e 70 milhões de doses, mas o governo brasileiro ignorou a proposta.

"A proposta de 26 de agosto tinha validade de 15 dias. Passados 15 dias, o governo não rejeitou e nem aceitou a oferta", explicou o técnico da Pfizer. Calheiros também perguntou sobre as cláusulas do contrato que o governo classificou como “leoninas” e Murillo respondeu que “não concordamos com esse posicionamento”.

"Começamos as reuniões em maio e junho. Foram reuniões iniciais e exploratórias. Como resultados, no mês de julho, fornecemos uma expressão de interessa, em que resumimos as condições do processo que a Pfizer estava realizando em todos os países no mundo", acrescentou.

Ao responder às questões do relator da comisão, Renan Calheiros (MDB-AL), Murilo disse que a negociação foi feita com o Ministério da Saúde, em especial com o ex-secretário-executivo Élcio Franco, mas houve contatos também com representantes de outros órgãos, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ex-secretário de Comunicação Social Fábio Wajngarten, além de parlamentares, como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RO), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) para tratar sobre a venda de vacinas contra a Covid-19 para o governo brasileiro. A negociação de vacinas com a Pfizer foi uma das contradições do depoimento de Wajngarten.



Sobre o encontro com o Wajngarten , Murillo disse que se reuniu com o ex-secretário esperando algum tipo de "coordenação" por parte dele. "Nossa negociação foi com o Ministério da Saúde. As conversações com o senhor Fábio Wajngarten, em nosso entendimento, foram de possível coordenação dele, mas eu não conheço o funcionamento dos órgãos governamentias e não posso exatamente indicar a função das diferentes pessoas do governo. Mas quero enfatizar que nossa negociação foi feita com o Ministério da Saúde", afirmou o executivo.

Carlos Murillo disse não ter feito negociação paralela com Wajngarten. "A Pfizer procurou diferentes autoridades governamentais no processo. Uma dessas pessoas, que escreveu para a matriz, eu entrei em contato, foi Fábio Wajngarten", afirmou o executivo.

Contradições

Wajngarten disse ontem à CPI que seus encontros com representantes da Pfizer foram registrados em sua agenda oficial, mas a agenda de Wajngarten disponível no site do governo federal não traz nenhum registro sobre as reuniões citadas por ele à CPI. Em outra contradição, Wajngarten disse não ter discutido sobre os preços que seriam cobrados pela Pfizer pelas doses a serem fornecidas ao Brasil caso o acordo fosse firmado.

Revista Veja

Em entrevista concedida à revista Veja, no entanto, Wajngarten dá a entender claramente que ele teve, sim, acesso aos preços negociados pela farmacêutica com o governo brasileiro. Em determinado trecho, ao elogiar a postura da empresa, o ex-secretário diz que as negociações das quais ele participou teriam avançado e a empresa teria oferecido um valor abaixo de US$ 10 por dose. O valor é inferior aos US$ 10 dólares pagos pelo Ministério da Saúde no primeiro contrato que prevê a entrega de 100 milhões de doses ao governo brasileiro.

Narrativa

O senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) afirmou que há a tentativa de construir uma narrativa mentirosa sobre as negociações com Pfizer em 2020, porque isso não seria possível na época.

Ele perguntou a Murillo sobre quando conseguiu avançar com as tratativas com o governo, e o executivo respondeu que isso ocorreu com a aprovação de um projeto de lei em março de 2021 que deu segurança jurídica.

A oposição, por outro lado, argumenta que o governo poderia ter editado uma medida provisória antes para resolver esse problema.

Sob pressão, Bolsonaro reage

O presidente Jair Bolsonaro chamou o relator da CPI da Covid , Renan Calheiros (MDB-AL), de "vagabundo" — termo que já havia sido utilizado na véspera pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) — e disse que a comissão comete um " crime ", sem dizer qual.

A declaração ocorreu durante evento em Maceió (AL), estado natal de Renan. Bolsonaro estava acompanhado de dois adversários locais do senador: o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o senador Fernando Collor (PROS-AL). O presidente também disse que Renan faz um "show" na CPI quando a intenção de lhe "derrubar", mas disse que a tentativa não terá efeito.

