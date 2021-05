Ao Vivo: CPI da Covid ouve Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde

| Foto:

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello depõe nesta quarta-feira (19.mai) à CPI da Covid. Ele é o terceiro titular da pasta no governo a ser questionado na comissão.

O depoimento foi remarcado e Pazuello tem habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar em silêncio em perguntas que possam produzir provas contra ele.

O ex-ministro será questionado sobre as políticas de enfrentamento da pandemia do governo, isolamento social, vacinação, colapso no sistema de saúde de Manaus e omissão de dados.

Acompanhe:

| Autor: Divulgação

Leia mais

"Está virando rotina", diz Omar Aziz sobre ameaças na CPI da Covid

CPI ouve Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello na próxima semana

Pazuello comunica que não vai depor presencialmente na CPI da Covid