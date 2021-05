Mayra Pinheiro, a "Capitã Cloroquina", é ouvida na CPI da Covid

Mayra Pinheiro, é ouvida pela CPI da Covid | Foto: Divulgação

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, é ouvida pela CPI da Covid. Ela ficou conhecida nas redes sociais como "capitã cloroquina" por difundir o uso da medicação, que não tem eficácia no tratamento contra o coronavírus.

Mayra é investigada pela crise do oxigênio no Amazonas e conseguiu junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de permanecer em silêncio se for questionada sobre fatos ocorridos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, período que coincide com a crise de falta de oxigênio nas UTIs de Manaus.

