Caçada a Lázaro Barbosa completa 10 dias; veja linha do tempo da fuga

Manaus - Já são dez dias da caçada humana ao assassino em série Lázaro Barbosa. Neste momento, mais de 200 policiais estão envolvidos na perseguição ao criminoso mais notório dos últimos tempos, que já cometeu assassinatos, sequestro, estupro, invasão de propriedade e trocou tiros com a polícia. O serial killer tem causado pânico no Distrito Federal.

Nascido em Barra do Mendes, na Bahia, Lázaro tem 33 anos. Sua ficha inclui homicídio, latrocínio, estupro, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Seus primeiros assassinatos foram cometidos quando ainda tinha apenas 19 anos, em 2007. Nesse primeiro momento, Lázaro também deu trabalho à polícia, ficando escondido na mata por duas semanas.

Estado psicológico

Em outra de suas passagens pela polícia, em 2013, Barbosa respondeu por roubo, porte de arma e estupro. Num laudo criminológico que investigou seu perfil psicológico, foram apontados traços como "agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia". O laudo também aponta que era alta a possibilidade de Lázaro voltar a delinquir, uma vez reinserido na sociedade.

O laudo ainda afirmava que Lázaro tinha "consciência" e que, apesar de "assumi-las e perceber o sofrimento causado em terceiros (passos importantes no processo de ressocialização), percebe-se que todos os crimes cometidos estão diretamente relacionados a dependência química, fato do qual o periciando não tem autocontrole, haja vista uso abusivo de bebida alcoólica antes de sua reclusão e vício no crack após a prisão."

Linha do tempo da fuga

A perseguição a Lázaro tem origem em 9 de junho, quando ele assassinou brutalmente uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. De acordo com o Correio Braziliense, o suspeito invadiu uma casa e matou Cláudio Vidal, 48, e seus dois filhos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15.

Ele então sequestrou Cleonice Marques, 43, que conseguiu ligar para o irmão e avisar sobre o massacre. Cleonice foi encontrada morta três dias depois, no sábado (12), num córrego na região de Sol Nascente, também no Distrito Federal. O cadáver estava sem roupa e com diversos cortes.

A partir daí, Lázaro passa a fugir da polícia, usando de sua notória capacidade de esconder-se na mata por vários dias.

Posteriormente, ele invadiu uma casa a 3km da chacina da família e fez de reféns sob mira de revólver Sílvia Campos, 40, e o caseiro de sua chácara, identificado como Anderson, 18. Depois de obrigá-los a fumar maconha, ele fugiu com R$ 200 reais, uma jaqueta, celulares e carregador.

Quinta-feira, 10 de junho: o homem teria invadido uma casa que fica a 3km do local onde o triplo homicídio foi cometido. Lá, de acordo com o Correio Braziliense, ele teria colocado Sílvia Campos, 40, proprietária da chácara, e o caseiro, identificado como Anderson, 18, na mira de seu revólver por 3 horas.

No local, ele teria obrigado os dois a fumarem maconha. Antes de fugir, ele roubou R$ 200, uma jaqueta, celulares e carregador.

Sexta-feira, 11 de junho: Lázaro fez mais um refém e roubou um Fiat Pálio em Ceilândia. Com o carro, ele se dirigiu a Cocalzinho, desta vez em Goiás, onde abandonou e incendiou o veículo.

As investigações apontam que lá se encontrou com um comparsa que o ofereceu suporte.

Sábado, 12 de junho: ele teria passado a tarde bebendo e se divertindo em uma chácara próxima à Lagoa Samuel. Lá o suspeito fez o caseiro refém. O serial killer também o obrigou a fumar maconha. Antes de fugir novamente, Lázaro destruiu o carro do refém.

Após deixar essa casa, ele foi para outra chácara, onde baleou três homens e roubou duas armas de fogo. Uma das vítimas era Thiago, que em entrevista ao Correio Braziliense deu mais detalhes de como o crime ocorreu.

"Estávamos conversando, quando ele chegou invadindo, por volta das 19h, e atirando. Meus dois amigos ficaram muito feridos e eu fui baleado na perna", contou ele enquanto saia do hospital com um ferimento na perna.

No final daquela noite, a polícia o encontrou e quase o prendeu. Houve troca de tiros, mas o suspeito conseguiu escapar enquanto ateava fogo a uma casa em Cocalzinho, interior de Goiás.

Domingo, 13 de junho: o foragido furtou um outro carro, também em Cocalzinho (GO), e abandonou o veículo, um Corsa vermelho, após avistar um ponto de bloqueio montado pela polícia.

No interior do automóvel, foi encontrado um carregador de munições. Policiais iniciaram uma intensa busca pela mata, usaram cães farejadores, drones e helicópteros.

Segunda-feira, 14 de junho: ele passou o dia na mata. De noite, tentou invadir uma chácara, quando trocou tiros com o caseiro. De acordo com o trabalhador, Lázaro teria se ferido. A informação não foi confirmada.

Após deixar o local, ele invadiu uma outra fazenda, onde passou a noite. Câmeras de segurança flagraram o criminoso.

Terça-feira, 15 de junho: houve um encontro entre Lázaro e a polícia. Durante a troca de tiros, dois policiais foram baleados de raspão. O serial killer conseguiu fugir.

Na noite deste dia, ele invadiu uma nova fazenda. Lá, ele preparou comida e fugiu novamente.

Quarta-feira, 16 de junho: o criminoso fez três pessoas de uma família refém. Ele as levou para a beira de um rio e pretendia matá-las. A polícia chegou a tempo de evitar o crime.



Houve troca de tiros, mas Lázaro conseguiu escapar novamente.

Quinta-feira, 17 de junho: Lázaro trocou tiros com a polícia novamente. Há a suspeita de que ele esteja ferido. As autoridades acreditam estar próximas dele, e fecharam um cerco no do distrito de Girassol, município de Cocalzinho.

Lázaro foi morto?



Não. Lázaro segue vivo, se escondendo nas matas e chácaras do interior de Goiás. As buscas por ele já estão no décimo dia.

Lázaro é satanista?

Não há resposta conclusiva. Autoridades policiais já afirmaram que sim, com base em oferendas e imagens encontradas na residência do assassino . No entanto, não é comprovado que esses itens seriam utilizados em algum ritual satanista. De qualquer forma, a religião dele não é a causadora dos crimes que cometeu.

Onde está Lázaro?

O última localização conhecida de Lázaro é em Cocalzinho, interior de Goiás. Lá, nesta quinta-feira (17), ele trocou tiros com a polícia. As autoridades acreditam que ele foi baleado e está ferido.

Onde atua Lázaro Barbosa?

Por estar fugindo, até onde se sabe, à pé, o campo de atuação de Lázaro está limitado ao Distrito Federal e seus arredores, no estado de Goiás. Ele já foi visto em Cocalzinho de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Edilândia, Ceilândia e em Pirinépolis.

