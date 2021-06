Bolsonaro ataca Lula: ‘Só na fraude o nove dedos volta’

presidente Jair Bolsonaro | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em conversa com apoiadores no ‘cercadinho’ do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira 21, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso e afirmou que, se a proposta for aprovada pelo Congresso, não vai ter ‘canetada’ que possa impedí-la.

" Se o Congresso aprovar e promulgar, teremos voto impresso. Não vai ser por uma canetada de um cidadão como esse daqui [se referindo possivelmente ao presidente do TSE, Luís Roberto Barroso] que não vai ter voto impresso, pode esquecer " Jair Bolsonaro, presidente

Além de defender o voto impresso, Bolsonaro voltou a falar de possíveis fraudes nas urnas eletrônicas. Especialistas analisam que Bolsonaro vem tentando desacreditar o voto impresso, para alegar fraude, caso perca.

“Só na fraude o nove dedos [se referindo ao ex-presidente Lula] volta”, disse aos apoiadores sobre uma possível vitória de Lula em 2022.

Bolsonaro constantemente tem alegado fraude no sistema eleitoral brasileiro para justificar sua defesa ao voto impresso. Nunca foi provado, porém, que exista fraude nas urnas eletrônicas, considerado um dos sistemas mais eficientes do mundo.

O presidente disse ter provas de que venceu no 1º turno as eleições de 2018, mas ainda não mostrou nenhuma, mesmo tendo passado mais de 4 meses desde a declaração. As alegações são alvos de processo na Justiça

Mais recentemente o discurso de fraude nas urnas voltou a ser feito pelo presidente. Dessa vez, ele alega que Aécio Neves teria vencido Dilma nas eleições de 2014. Novamente, o presidente não apresentou qualquer prova.

