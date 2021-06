Delegado retirado de cargo após denunciar Salles debocha de demissão

Manaus - O delegado Alexandre Saraiva, ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, debochou do pedido de demissão apresentado pelo ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, nesta quarta-feira (23). "E eu continuo Delegado de Polícia Federal", escreveu Saraiva em uma postagem no Twitter.

Em pouco mais de 40 minutos, a publicação já possuía 10,2 mil curtidas e mais de 1,7 mil compartilhamentos (somando retweets).

Tweet do delegado da PF | Foto: Reprodução

Em 14 de abril deste ano, Saraiva enviou notícia-crime ao STF com acusações envolvendo o ministro do Meio Ambiente, o senador Telmário Mota (Pros-RR) e o presidente do Ibama, Eduardo Bim. A peça denunciava Ricardo Salles por prejudicar as investigações da maior apreensão de madeira da história da PF na Amazônia. Após apresentar a denúncia, o superintendente foi tirado do cargo pelo governo federal.





Demissão

Nesta quarta, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles pediu ao presidente Jair Bolsonaro para deixar o cargo. O ato de exoneração já foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Para o substituir, o governo federal nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite, atual Secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. A informação é do jornal O Globo.

Salles alegou motivos familiares para deixar o cargo, mas a demissão ocorre em cenário nada favorável ao agora ex-ministro. Com autorização do Supremo Tribunal Federal, ele é investigado pela Polícia Federal por atrapalhar a fiscalização ambiental e ajudar madeireiros e garimpeiros na Amazônia.

