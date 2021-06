Lázaro: "CPF cancelado", comemora Bolsonaro em rede social

Bolsonaro elogiou as forças policias que agiram na força-tarefa | Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para comemorar a morte do serial killer Lázaro Barbosa, de 32 anos, o criminoso foi morto na manhã desta segunda-feira (28) em Águas Lindas de Goiás, após confronto com a polícia.

O criminoso foi atingido com cerca de 25 tiros, ele teria descarregado uma pistola calibre 38 no confronto, segundo a polícia.

Bolsonaro elogiou as forças policias que agiram na força-tarefa que durou cerca de 20 dias e contou com a colaboração de 360 policiais dos estados de Goiás e do Distrito Federal.

Em 19 de junho o presidente publicou um vídeo na sua conta oficial do Instagram dizendo que a prisão de Lázaro seria uma questão de tempo.

A troca de tiros teria sido contra policiais que estavam no helicóptero. Após Lázaro Barbosa ser morto durante confronto com as forças policiais, na manhã desta segunda-feira, a população do distrito de Girassol, no município de Cocalzinho de Goiás, recebeu a notícia com muito alívio e alegria.



Os policiais que participaram da caçada ao criminoso durante 20 dias foram aplaudidos na base da força-tarefa. As pessoas ainda soltaram fogos em comemoração ao término das buscas ao foragido.

