Senadores avaliam próximos passos da CPI da Covid

Brasília - Após suspeitas de que o vendedor de vacinas Luiz Paulo Dominguetti teria o objetivo de atrapalhar os trabalhos da CPI, na última quinta-feira (1º), senadores da oposição decidiram focar nas investigações da compra da vacina indiana Covaxin, imunizante mais caro e com menor prazo de validade.



A repercussão teve início na última sexta-feira (28), quando os irmãos Luis Ricardo Miranda e Luis Cláudio Miranda, deputado federal, denunciaram à CPI do Senado supostas irregularidades na compra dos imunizantes pelo Ministério da Saúde.

Em entrevistas coletivas durante esta quinta-feira (1º), senadores que integram a CPI da Pandemia comentaram quais devem ser os próximos passos da comissão, que ouviu o policial Luiz Paulo Dominguetti.

O senador Jorginho Mello (PL-SC) acredita que a CPI deve ouvir o deputado Luis Miranda novamente e o empresário Francisco Emerson Maximiano, sócio-administrador da Precisa Medicamentos, empresa esponsável por um contrato com o Ministério da Saúde para aquisição da vacina indiana Covaxin — que não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na semana passada, o servidor do ministério Luis Ricardo Miranda disse à CPI que vinha sendo pressionado para fazer o pagamento de uma fatura referente à negociação que continha várias irregularidades.



Já para o senador Humberto Costa (PT-PE), a CPI precisa ouvir com urgência o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR). Barros foi apontado pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) como responsável pelo favorecimento à Covaxin no Ministério da Saúde.

Inconsistências de Dominguetti

Quanto ao depoimento de Dominguetti, Humberto Costa classificou como “muito estranho” e disse que ele fez ataques ao deputado Luis Miranda.

" Ele pode ter outro objetivo inconfessável. Pode ser alguém que foi plantado para tentar tumultuar a CPI ou desmoralizar o depoente da semana passada. Vamos ter acesso às ligações dele e vai ficar mais fácil para identificar o que isso realmente representa " , disse Humberto

O senador sugeriu ainda a convocação do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias, acusado por Dominguetti de pedir propina em negociação de doses da vacina AstraZeneca. Dias foi exonerado nesta semana.

Apesar de inquirido para depor a respeito das irregularidades na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde, Dominguetti contornou a CPI ao apresentar um áudio do próprio celular, supostamente encaminhado pelo supervisor Cristiano Alberto Carvalho. Na ocasião, o depoente sugeriu que o deputado federal Luis Miranda teria algum envolvimento com possíveis negociações irregulares de imunizantes para o Brasil.

O trecho, no entanto, não apresentava qualquer informação envolvendo vacinas. Desnorteados, os membros da CPI — tanto oposição quanto base — questionaram as intenções de Dominguetti sobre os depoimentos à Comissão.



Por sua vez, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) opinou ser necessário depoimento do dono da Precisa Medicamentos e nova oitiva com o deputado Luis Miranda. Ele também quer convocar todos os citados por Dominguetti no depoimento de hoje.

"Tem que investigar tudo e todos. Se o deputado está negociando vacinas ou não, cabe agora aprofundar a investigação, mas em relação a todos, quem está investigando não deve ter preferência, temos que ouvir a todos. A próxima semana teremos a confrontação dessas informações", declarou o parlamentar.

Na opinião do senador Eduardo Braga (MDB-AM), a CPI da Pandemia tem que ouvir também o chefe da empresa Davati Medical Supply. Dominguetti denunciou que integrantes do governo exigiram dessa empresa o pagamento de propina para adquirir vacinas contra a covid-19.

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) também disse querer ouvir o chefe da Davati, além de Cristiana Prestes, CEO da Hempcare, e Bruno Dauster, ex-secretário da Casa Civil do governo da Bahia. Ambos teriam participado de esquema na compra de respiradores, segundo o senador.

*Com informações da Agência Senado

