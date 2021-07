'Imposto sobre o pecado' sofre reprovação por políticos do AM

Considerado uma das grandes problemáticas da proposta governamental, o tema é visto como empecilho ao taxar produtos não saudáveis, especialmente o tabaco e as bebidas adoçadas. | Foto: Divulgação





Manaus - Em meio a divergências no Congresso Nacional, o texto polêmico da Reforma Tributária tem sido apresentado aos poucos e em partes pelo Ministério da Economia. Anunciada primeiramente em 2018, a proposta também conta com inúmeros obstáculos de aprovação. Nesta quinta-feira (8), participantes de uma videoconferência pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados defenderam o “imposto seletivo” ou “imposto sobre o pecado”, incluído na Reforma.

Considerado uma das grandes problemáticas da proposta governamental, o tema é visto como empecilho ao taxar produtos não saudáveis, especialmente o tabaco e as bebidas adoçadas. Na justificativa dos autores e apoiadores do trecho, tal medida desaceleraria o consumo e ainda arrecadaria recursos para o sistema de saúde.

Encaminhada na última semana para o Presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), a matéria que está inserida na segunda parte da reforma tributária repercutiu entre os parlamentares amazonenses e dividiu opiniões. A questão passa por âmbitos delicados, como a liberdade do consumo e saúde.

Taxas e liberdade

Conforme explica o deputado federal Sidney Leite (PSD), a proposta precisa passar por alterações para que não prejudique empresários e consumidores, especialmente pela inclusão da tributação de dividendos, ou seja, taxa sobre a parcela de lucro dos acionistas de uma empresa.





" Eu sou a favor de tributar dividendos, mas não é justo você tributar quando a mesma pessoa, enquanto empresa, está pagando até 34% e ainda põe mais 15% em dividendos. Nesta proposta que o ministro Paulo Guedes está fazendo, ou você é microempresário para não pagar esse imposto ou, quando você crescer, vai acabar pagando uma carga tributária que não é competitiva " , disse o parlamentar

Vale lembrar que os dividendos deixaram de ser tributados no Brasil desde 1996, após mudança legislativa no governo Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, apenas Estônia e Letônia também não tributam os dividendos, com taxas de renda corporativa em 20%. A Irlanda, por outro lado, tem a maior taxa de impostos sobre dividendos entre os países europeus da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com 51%. Logo após estão Dinamarca, com 42% e o Reino Unido, com 38,1%.

“Nos países onde se paga por dividendo, as pessoas não têm a carga tributária que nós temos no Brasil. O que pode acontecer é uma grande saída de empresas deste setor aqui, podemos deixar com que o país não seja interessante investir. Essa proposta de reforma tributária do ministro Paulo Guedes não é uma reforma, e sim aumento de imposto”, apontou, criticando a postura do atual ministro em relação às taxações.

Além do ponto de vista econômico, o deputado entende que não compete ao Estado interferir nas opções do consumidor em sua alimentação. O contexto da Covid-19 e todas as suas implicações na saúde física e mental, através do processo de quarentena e perda de entes queridos, complica a decisão pelo certo e errado, como exemplifica Sidney Leite.

“Eu não posso dizer para você, que sua obrigação é não tomar refrigerante ou que não pode consumir açúcar no meio de uma pandemia ou em qualquer situação. O Estado não pode fazer isso, interfere no livre arbítrio do consumidor. Eu acredito que o Paulo Guedes é ministro da economia, se ele virou alguém que pode dizer o que é bem ou mal, eu particularmente desconheço”, completou.

Posicionamento no Senado

Já no Senado, parlamentares apresentam outros aspectos negativos à Reforma como um todo. É o caso do senador Plínio Valério (PSDB), que não acredita que as novas taxações causarão impactos substanciais no consumo e enxerga o tema saúde como “desculpa para aumentar imposto”.

" Quem tem dinheiro vai continuar comprando. É bonitinho usar a saúde como motivação, mas creio que seja apenas para arrecadar. É uma pena que não façam isso no inverso, abaixando os impostos sobre produtos de alimentação básica " , afirmou Plínio

Sobre a influência da pandemia em hábitos saudáveis ou não, o senador apontou que independentemente da situação envolvendo a Covid-19, os brasileiros que adquiriram novos vícios ou passaram a consumir mais determinado produto,não deixarão de fazê-lo por questões meramente econômicas.

“Eu creio que tudo isso não fique atrelado necessariamente à pandemia. As pessoas que praticavam exercício pararam por determinado tempo, mas já estão voltando. Musculação em academias e caminhadas já estão podendo ser praticadas. O mesmo vale para hábitos que não são saudáveis”, afirmou sobre as rotinas pessoais de cada cidadão.

Ele também considera que a reforma tributária está seguindo para um caminho inverso do que deveria propor o atual governo.

“Precisamos urgentemente dessa reforma e que parta do princípio de baixar o imposto e não aumenta-los. Essa deve ser a razão de uma reforma nesse teor. São necessários muitos ajustes nesse texto atual, justamente nessa parte de tributação”, completou a respeito das principais mudanças que reivindicará na reforma.

Incentivo a bons hábitos

Em contrapartida, especialistas trazem à discussão dados que podem ajudar no incentivo para maior taxação de produtos com tabaco. A secretária-executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção-Quadro (Conicq) do Instituto Nacional de Câncer (Inca), Tânia Cavalcante, afirma que o Brasil acumula, anualmente, 162 mil mortes decorrentes do tabagismo, o que equivale a 13% de todas as mortes. O custo da doença é de R$ 125 bilhões por ano, contra uma arrecadação de R$ 12 bilhões em tributos pagos pelo setor.

“O tabagismo agrava a crise sanitária e econômica gerada pela Covid-19. A fumaça do cigarro e a infecção causada pelo vírus compartilham quase as mesmas alterações fisiopatológicas graves”, destacou Cavalcante, que entende a reforma como uma das soluções para diminuir o consumo de tabaco.

Doenças como a obesidade, que também são agravantes da Covid-19, podem ser evitadas caso realmente ocorra uma diminuição no consumo de bebidas adoçadas.

Ainda assim, o especialista em Direito Tributário, Kon Wang, explica que a solução está no caminho contrário, principalmente no ponto de vista econômico relacionado à Covid-19 e à crise no Brasil.

"Estamos saindo de uma retração econômica por conta da pandemia da Covid-19. O indivíduo só poderá contribuir em situações favoráveis. Por isso, para haver um crescimento tributário saudável, é importante fomentar a economia por meio de uma menor tributação. Esse incentivo, por fim, resulta na arrecadação de tributos, como consequência", comentou.

Possibilidades na economia

Rebatendo os argumentos de que o imposto sobre produtos não saudáveis trariam impactos negativos no setor industriário, resultando num grande número de desempregados, o coordenador de Advocacia da Aliança de Controle do Tabagismo (ACT), Marcello Fragano Baird, respondeu que a medida proposta estimularia a economia de outras formas.

Seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), para basear seus pontos, assim como uma pesquisa em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Baird indica que uma alíquota de 20%, desestimularia o consumo de bebidas adoçadas em aproximadamente 20%. Segundo ele, as pessoas mudariam para bebidas com características mais saudáveis, ajudando na economia, na geração de empregos e arrecadação.

“Com essa tributação a 20%, teríamos um acréscimo de R$ 2,3 bilhões no PIB, uma arrecadação de quase R$ 5 bilhões por ano e também geraria 70 mil empregos, justamente porque as pessoas migrariam seu consumo para outros produtos mais saudáveis, o que estimularia outras áreas da economia.”, finalizou o coordenador.

