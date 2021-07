Bolsonaro participará de motociata a favor do voto impresso em Manaus

O presidente deve participar de motociata, defendendo o voto impresso para o pleito de 2022 | Foto: Divulgação

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), confirmou nesta segunda (5) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estará na capital amazonense no dia 16 de julho.

Na agenda do presidente para a cidade de Manaus consta o anúncio da liberação de empréstimo do Banco do Brasil para a prefeitura com o “Programa de Aceleração Econômica e Social Mais Manaus”, lançado em 17 de junho deste ano.

Bolsonaro vai comparecer a inauguração da 2º etapa do residencial Cidadão Manauara, obra que começou no governo do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), opositor do presidente.

O presidente deve participar de motociata, defendendo o voto impresso para o pleito de 2022. O percurso e horário ainda não foram divulgados por apoiadores.

Reunião de apoiadores

Uma ‘motociata’ (manifestação ou demonstração liderada por motos) em apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro levou manifestantes à Avenida das Torres no dia 27 de junho, em Manaus.

Além de motociclistas membros de motoclubes usando jaquetas de couro e adereços afins, outros apoiadores e famílias compareceram ao evento. Um carro de som guiava a manifestação. A concentração aconteceu em um posto de gasolina localizado na Avenida das Torres.

A demanda central da motociata, que ocorre em Manaus, luta pela implementação do voto impresso que, segundo Bolsonaro, proporcionaria maior lisura ao processo eleitoral. O presidente alega que o voto manual é menos suscetível a fraudes durante as eleições.

Outras motociatas já ocorreram em Brasília, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro | Foto: César Gomes

"Acredito que esses encontros são importantes para diminuir a distância entre um político e seus eleitores. É uma estratégia para criar laços. Mesmo com a pandemia, acredito que a motociata foi respeitando o distanciamento", disse Eronildo Medeiros, 44, apoiador do presidente.

Outras motociatas já ocorreram em Brasília, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Outras manifestações a favor de Bolsonaro já ocorreram, como uma carreata em maio e outra em abril- esta na exata semana em que o Brasil completou 400 mil mortos.



Leia mais

Bolsonaro fará motociata em Manaus, diz Coronel Menezes

Bolsonaro inaugura 102 km de asfalto em trecho da Transamazônica

Bolsonaro faz 'motociata' em SP ao lado de apoiadores