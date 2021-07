PEC do voto impresso conta com dificuldades de aprovação no Congresso

O colegiado da Câmara dos Deputados se mostrou dividido em relação ao tema | Foto: Reprodução

Brasília - A Câmara dos Deputados caminha para mais um episódio da discussão sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que defende a anexação do voto impresso ao sistema eleitoral brasileiro. Nesta segunda-feira (5), a comissão especial relacionada ao tema decidiu pela continuidade das argumentações, que retornam na quinta-feira (8).

Na ocasião, oito partidos apoiaram a retirada da pauta (PT, PSD, PSDB, MDB, PDT, PSOL, PCdoB e PV) e nove votaram pela permanência do texto (DEM, PSL, PP, PSC Cidadania, Republicanos, PTB, Podemos, Patriota e Novo). Até o momento, o PSB é o único partido que encontra-se dividido.

No entanto, mesmo com dificuldades de implementação e grande possibilidade de não ser aprovada para 2022, os apoiadores da pauta seguem pressionando o colegiado em Brasília. De autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), o texto da PEC 135/2019 explica que as impressões serão conferidas pelo eleitor logo após expedidas para, em seguida, serem depositadas numa urna indevassável para fins de auditoria manual. Defensores da pauta argumentam que, desta forma, a lisura do processo será mais "visível" e segura.

Críticas da Bancada do Amazonas

Ganhando destaque nos últimos meses, o tema é rechaçado por alguns membros amazonenses que compõem a oposição na Câmara. O deputado José Ricardo (PT), por sua vez, acredita que os esforços do governo não deveriam basear-se numa logística que potencializa gastos, e sim nas soluções para a pandemia - assunto que tem gerado desgaste ao presidente.

" Não creio que essa pauta seja importante no momento. É um retrocesso, temos um voto seguro e nunca tivemos problemas. Se existem parlamentares que desconfiam, qual motivo de nunca apresentarem provas? A impressão que dá é que já sabem da derrota na eleição do ano que vem e estão criando uma cortina de fumaça " , pontuou

No senado, por outro lado, o parlamentar Omar Aziz (PSD), que faz frente ao governo na CPI da Covid, foi sucinto ao comentar as polêmicas envolvendo o tema.



"Até hoje, nunca se teve nenhuma prova de fraude na urna eletrônica", disse rapidamente, mostrando-se contrário à ideia da PEC.

Implementação da proposta

No Brasil, as urnas eletrônicas são usadas em larga escala desde 1996, sendo hoje o único país no mundo que realiza os processos eleitorais exclusivamente desta maneira. Importante salientar que ao menos 27 países utilizam votos eletrônicos, mas também registram votos impressos. Porém, desde a última eleição presidencial, os movimentos para que o voto retorne ao papel aumentaram no Congresso Nacional, ao mesmo tempo em que parte da população apoia tal postura.



Conforme explica a especialista em direito eleitoral Maria Benigno, o argumento de lisura do processo eleitoral carece de força, pois a auditoria já é feita pelo sistema da urna eletrônica e sua segurança nunca foi colocada em xeque por ataques virtuais.

" A impressão do voto não é necessária para garantir a segurança da votação. É importante destacar que a urna eletrônica não tem nenhuma conexão com a internet ou outro sistema, por isso ela não pode ser invadida ou manipulada. Ou seja, não há como haver ataque de hackers. A votação eletrônica já é auditável sem se precisar individualizar os votos " , disse, apontando a solidez do atual sistema.

"Essa discussão, infelizmente, tem tomado dimensão ideológica e não técnica. O que se verifica é que os defensores do voto impresso não conseguem demonstrar nem comprovar que a urna eletrônica ou o voto eletrônico são passíveis de fraude", afirmou a especialista, que não crê na validez técnica da pauta.

Para ter efetividade em 2022, a proposta precisa ser aprovada até outubro deste ano. Isto porque as leis que alteram o processo eleitoral devem estar em vigor pelo menos um ano antes da eleição.

Falta de provas

Apesar das ponderações de especialistas, o medo do público em relação às possíveis fraudes parece ter crescido, principalmente por conta de declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), favorável ao voto impresso desde antes de sua campanha eleitoral. Em 2020, o chefe do Executivo afirmou ter provas de adulteração nas eleições de 2018, ano em que foi eleito. Mesmo nunca apresentando documentos que fundamentem sua afirmação, Bolsonaro defende o voto impresso para que, segundo ele, não haja uma "convulsão no Brasil em 2022".

Desde o início de seu mandato, o chefe do Executivo afirmou, diversas vezes, que as eleições de 2018 foram fraudadas, e que ele teria vencido ainda no primeiro turno. Pressionado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda em junho para apresentar as supostas provas, Bolsonaro afirmou que "prova se quiser" e que não precisa levar nada à ninguém.

A decisão foi firmada pelo corregedor do TSE, ministro Luís Felipe Salomão, que determinou que Bolsonaro e demais autoridades apresentassem as evidências que comprovem as acusações de fraudes nas urnas eletrônicas. Além disso, Salomão instaurou um procedimento administrativo para investigar a existência de elementos concretos que apontem para o comprometimento das eleições de 2018



O discurso tem causado desconforto, inclusive, ao presidente do TSE, Luis Roberto Barroso. Em um simpósio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), nesta segunda-feira (5), Barroso criticou a proposta do voto impresso, considerando a medida como uma "campanha de desinformação contra as urnas eletrônicas".

" Eu tenho desesperadamente tentado informar a população em meio à onda de desinformação. O papel é menos seguro. O manuseio humano sempre foi o foco de todas as fraudes. A história brasileira com o voto em papel é uma história trágica " , disse, durante a palestra

Ainda segundo o ministro, o TSE deve ampliar o número de urnas auditadas de forma independente a cada eleição para verificar que os votos computados são iguais aos que chegam ao Tribunal.

"Na véspera das eleições, com as urnas já em seus locais, cem urnas são sorteadas no Brasil inteiro. São tiradas de onde já estão e levadas ao TRE, na presença dos partidos, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Polícia Federal. Ali, elas são submetidas a uma auditagem com uma empresa de auditoria independente, em um ambiente controlado, com filmagem, o voto é passado de uma cédula para a urna eletrônica e depois impresso, e a empresa de auditoria verifica se o que saiu é idêntico ao que entrou", explicou Barroso.

