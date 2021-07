Pacheco afirma que CPI pode funcionar durante "recesso branco"

Pacheco afirmou ainda que “não há nenhum tipo de motivação para favorecer ou prejudicar” o trabalho da CPI da Pandemia. | Foto: Divulgação

Brasília - Com quase dois meses de trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia tem inquirido personagens importantes nas últimas semanas. E nesta quarta-feira (7), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a CPI poderia funcionar durante um eventual “recesso branco” do Poder Legislativo, caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não seja aprovada até o dia 17 de julho.

Pacheco afirmou, no entanto, que “há uma expectativa de votar” o projeto na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e no Plenário do Congresso Nacional a tempo do recesso parlamentar. Questionado por jornalistas sobre a possibilidade de funcionamento da CPI da Pandemia, Pacheco disse que “a resposta está na Constituição Federal”.

"Temos uma imposição da realização de dois recessos parlamentares. Um desses recessos é entre 17 e 31 de julho. Votando a LDO, teremos o recesso por imposição constitucional. Se não votar a LDO por algum motivo, nós teremos então o “recesso branco”. E aí a CPI poderia ter seu funcionamento normalmente, a critério do presidente [senador Omar Aziz (PSD-AM)] e de seus membros", afirmou, na ocasião.

Pacheco afirmou ainda que “não há nenhum tipo de motivação para favorecer ou prejudicar” o trabalho da CPI da Pandemia. Segundo ele, a realização ou não do recesso parlamentar faz parte “de uma normalidade de funcionamento do Senado”.

"Na hipótese da instituição do recesso parlamentar a partir da votação da LDO, não é possível funcionar nenhum órgão da Casa. Estamos instalando a CMO hoje [quarta-feira (7)]. Há uma expectativa de votar. Dentro de um critério de normalidade de funcionamento, seria bom que déssemos andamento à LDO porque é um passo importante na questão orçamentária" disse o presidente do Senado.

Rodrigo Pacheco disse ainda que só deve ler o requerimento que pede a prorrogação da CPI da Pandemia “próximo do final do prazo de 90 dias” de trabalho da comissão. Esse prazo termina no dia 7 de agosto.

" A CPI está em curso, está trabalhando. Sendo cumprido o prazo de 90 dias, há já um pedido de prorrogação com assinaturas. Próximo do final do prazo de 90 dias é que se avalia a prorrogação, até para se oportunizar a todos os senadores a avaliação da prorrogação. Essa é a normalidade. Obviamente, preenchendo os requisitos objetivos, será lida em Plenário a prorrogação " , assegurou, por fim

Cronologia das últimas movimentações

Criada para investigar possíveis irregularidades no enfrentamento à pandemia da Covid-19 por parte do governo federal, a CPI contou com maiores reviravoltas no dia 28 de junho, quando os irmãos Luis Ricardo Miranda e Luis Cláudio Miranda - este último, deputado federal - denunciaram supostas irregularidades na compra dos imunizantes pelo Ministério da Saúde.

Apontada pelo também servidor da pasta Luis Ricardo Miranda como responsável pelo contrato assinado entre o governo federal e a farmacêutica para compra da vacina indiana Covaxin, a fiscal de contratos do Ministério da Saúde foi ouvida nesta quarta-feira (6) pelo colegiado. Na ocasião, ela afirmou que o trâmite da aquisição foi normal.

As alegações da servidora causaram protestos dos parlamentares. Muitos questionaram se Regina estaria protegendo alguém; os senadores da base governista defenderam a depoente. Durante o depoimento, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), apontou fraude em documento relacionado à Covaxin e apresentado pelo governo, e questionou como o Ministério da Saúde não detectou erros tão gritantes.

A CPI da Covid ouve, ainda, nesta quarta-feira (7) o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Ele foi exonerado em junho, depois da denúncia de que teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina para autorizar compra do imunizante AstraZeneca/Oxford. Dias, no entanto, nega a acusação feita pelo policial Luiz Paulo Dominguetti, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply.



*Com informações da Agência Senado

