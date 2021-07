Bolsonaro diz que eleição de 2014 foi fraudada e que Aécio a venceu

O chefe do executivo também voltou a defender o uso do voto impresso nas urnas eletrônicas | Foto: Divulgação

Brasília (DF) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em sua campanha pelo voto impresso acusou nesta quarta-feira, 7, que as eleições presidenciais de 2014 teriam sido fraudadas. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff (PT) venceu o 2º turno contra Aécio Neves (PSDB). O pleito virou alvo de Bolsonaro, que alega, sem apresentar provas, de que o tucano foi alvo de fraude eleitoral nessa eleição.



“Eu vou mostrar para vocês como foi o 2º turno de 2014. Vocês vão ter uma surpresa. Vou adiantar: o nosso levantamento, feito por gente que entende do assunto e esteve presente lá dentro, garante que sim (Aécio foi eleito). E o que eu vi é que está comprovada a fraude de 2014. Aécio foi eleito em 2014”, afirma o presidente.

O chefe do executivo também voltou a defender o uso do voto impresso nas urnas eletrônicas. A PEC , que tramita em Comissão na Câmara, enfrenta rejeição e deve ser rejeitada.

Por fim, ele reafirmou que apresentará provas de que houve fraudes nas eleições de 2014 e 2018, mas desafiou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) para que prove primeiro que a urna eletrônica é segura.

"Daí, falam que eu não tenho como apresentar prova de fraude. Eu vou apresentar, mas eu desafio o Barroso antes. Me apresente uma prova de que não há fraude, que o voto eletrônico é seguro. Eu pergunto: o Brasil é um país que desponta no tocante a informatização? Não. Por que o Japão, por exemplo, não adota, o voto eletrônico igual a nós? Porque a Coreia não faz o mesmo, ou os EUA? Um dos raros países que adota esse sistema é o nosso. E as coisas tem que ser aperfeiçoadas", acrescentou.

O que o presidente não explicou é como aperfeiçoar algo, voltando para o voto impresso, um sistema muito mais vulnerável à fraudes do que o sistema eletrônico. Basta lembrar eleições da época do "coronelismo" brasileiro, totalmente fraudadas para eleger políticos corruptos, principalmente no Norte e Nordeste do País.

O mandatário repetiu ainda que, caso o voto impresso não seja aprovado para o próximo ano, o país poderá "enfrentar problemas", e que algum lado pode não aceitar o resultado das urnas, referindo-se a uma possível derrota do governo.

Caso o fato não seja comprovado, será que o presidente será responsabilizado?