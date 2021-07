Privatização dos Correios gera preocupação na oposição da Câmara

Privatização pode prejudicar trabalhadores em áreas de menor lucratividade | Foto: Reprodução

Brasília - Nas últimas semanas, a pauta da privatização dos Correios tem gerado reações divergentes entre os representantes do Congresso Nacional. Enviada pelo Governo em fevereiro, a proposta visa vender 100% da empresa pública num leilão em 2022.

E apesar da pressa para votação da proposta na Câmara, muitos deputados demonstram preocupação com as consequências dessa mudança. É o caso de José Ricardo (PT-AM), que criticou a medida nesta quarta-feira (7), na Câmara.

" Querem acabar com os Correios. É um projeto contra o país e o presidente da Câmara insiste em colocar na pauta. É um projeto contra os trabalhadores e principalmente os municípios onde a população conta apenas com as agências dos Correios para prestar serviços " , apontou o parlamentar

Ainda nesta terça-feira (6), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que colocará novamente a pauta da privatização dos Correios para discussão entre este mês e agosto no plenário da Casa. Em junho, Lira havia afirmado que a votação do projeto deveria ocorrer até julho, quando inicia o recesso do colegiado. Agora, a maior possibilidade é o retorno da pauta após o período livre, no dia 1º de agosto.

Movimentação na base governista

Em contrapartida, o Planalto garante que as demandas em regiões remotas serão atendidas, por meio de regulação da empresa compradora. O secretário do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord, defendeu a medida explicando os detalhes da proposta.

“Iremos privatizar os Correios combinando com uma concessão. A Constituição diz que cabe à União garantir o serviço postal, e isso pode ser por concessão. Como garantimos? Regulando. É uma eficiência muito maior que a prestação direta”, afirmou sobre a privatização.

Ainda segundo Diogo, o leilão já tem até mesmo data prevista para março do próximo ano. O comprador será proprietário dos ativos (cerca de R$14 bilhões) e passivos (cerca de R$13 bilhões, de acordo com dados do Banco Nacional do Desenvolvimento).

A proposta conta, ainda, com amplo apoio no Congresso. Na bancada do Amazonas, o deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) mostra-se a favor do leilão: “o governo tem uma pauta liberal, e os setores têm de ser privatizados e regulados pelo governo”, destacou brevemente.

Vice-líder do governo federal na Câmara, Alberto Neto declara apoio à privatização dos Correios. | Foto: Divulgação

Ainda assim, os dados do Conselho de Administração dos Correios apresentam lucro em 2020 de R$ 1,53 bilhão - o maior nos últimos dez anos -, com crescimento aproximado de 84% em relação a 2019. Alberto Neto justifica os valores ao dizer que "acabou a roubalheira”.

Mudanças no mercado e efeitos sociais

Os impactos da venda ainda são muito discutidos entre parlamentares e especialistas. Porém, o que parece ser um consenso entre as duas áreas é que o cenário de entregas no país será bem diferente do atual, com seus pontos positivos e negativos. Para o economista Leonardo Braule Pinto, a venda de 100% do capital numa empresa, com influência de proporções continentais - dada a extensão do território brasileiro -, traz consequências gigantes.

" Os dois caminhos são: isso facilita para outras empresas, para que talvez haja concorrência em preços baixos. Ou então, haverá privatização e o serviço continuará ruim com preços mais altos. Agora, o que geralmente acontece no Brasil, é uma privatização pela metade. Isso porque, quando a venda acontece, o projeto se acaba e os preços sobem " , explicou o especialista, deixando claro que o caminho é incerto.

Ainda assim, dadas experiências prévias de privatização, o pior deve ser esperado. Além dos efeitos econômicos, os fatores sociais da privatização trazem preocupações, principalmente em municípios do interior.

Hoje, diversas unidades postais são posicionadas em lugares de difícil acesso, possibilitando encomendas e serviços de expedição de documentos, como é o caso de RG, CPF, e pagamento de contas. No Amazonas, de acordo com dados da própria Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), existem unidades presentes em todos os municípios do Estado.

PGR interfere no caso

Apesar de todos os embates na Câmara, o Procurador Geral da República (PGR), Augusto Aras, evidenciou sua postura contrária ao Planalto, afirmando que a proposta é inconstitucional. Ainda em junho, Aras emitiu o parecer, sendo divulgado apenas ontem (6), destinado ao Supremo Tribunal Federal (STF) "a fim de retirar da força normativa do dispositivo legal a autorização de desestatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, apenas na parte em que ela executa os serviços postais e o correio aéreo nacional”.



Procurador-geral da República, Aras foi indicado por Jair Bolsonaro para o cargo, ainda em 2019. | Foto: Divulgação

Segundo o procurador, em seu parecer, a Constituição “não possibilita a prestação indireta dos serviços postais e do correio aéreo nacional”. O texto segue explicando que a empresa pública até poderia ser dividida com a desestatização da alçada que exerce atividade econômica.

