Apesar de divergências, Reforma Administrativa avança na Câmara

Com posicionamento moderado, parlamentares pedem por ligeiras alterações na proposta. | Foto: Reprodução

Brasília - Proposta pelo Ministério da Economia e de longa tramitação, a reforma administrativa (PEC 32/20) vem buscando aprovação entre os representantes na Câmara dos deputados. Nesta semana, a Casa foi marcada por embates. De um lado, o apelo por um texto mais "fiel" ao original. Enquanto isso, outros deputados insistem que a proposta seja menos radical.

E apesar de fortes críticas à proposta pela oposição, a promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conta com amplo apoio na bancada do Amazonas no Congresso. É o caso do deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos), que considera a medida fundamental para a inovação do setor no Brasil.

" O objetivo desta reforma é proteger o servidor. Gostaria de lembrar do governo do Partido dos Trabalhadores (PT) em certos Estados. Quando houve um grande inchaço da máquina pública, os servidores tiveram seus salários atrasados e parcelados. O governo Bolsonaro quer respeitar essa geração de funcionários e as próximas. O bom servidor será valorizado nessa reforma" " , apontou sobre os benefícios das modificações constitucionais.

Outro ponto da reforma aborda os salários iniciais dos futuros servidores aprovados em concursos públicos. Assim, os novos funcionários demorariam mais até atingir os números dos altos escalões da carreira.

"Não podemos cair na falsa estabilidade. Do que adianta termos essa sensação de servidores estáveis se não conseguimos pagar os funcionários? Só estão sendo criados mecanismos de avaliação, e uma lei complementar depois mostrará como funciona esse teste", finalizou.

Cautela

Na Câmara, além de Alberto Neto, o posicionamento da bancada amazonense, em sua maioria, é de ponderação a respeito do texto da PEC, dando coro aos movimentos de alteração nas propostas e reavaliação por parte do governo. O deputado Marcelo Ramos (PL-AM) faz parte deste grupo e reitera a necessidade de isonomia no serviço público.

"O texto precisa ser aprimorado e será durante a tramitação. Temos que esperar o avanço dos debates na comissão especial. O governo federal sempre tende para uma posição enviesada dos servidores militares e civis, e isso é muito ruim porque gera um forte desequilíbrio público", declarou.

Ainda neste grupo que busca pelo "meio-termo" na Câmara Federal, o deputado Sidney Leite (PSD-AM) admite que o material apresentado pelo Ministério da Economia não agrada no momento, mas que pode vir a melhorar na sua visão.

O deputado Sidney Leite acredita em mudanças grandes no texto da PEC 32 | Foto: Reprodução

"Eu entendo que para fazer esta reforma, temos que fazer para todos: judiciário, militares, parlamento e executivo. A proposta já começa equivocada neste sentido. Fora todas as questões de perseguição política que ainda é vista em vários locais do país. O servidor não poderá se manifestar, pois ficará totalmente vulnerável a retaliações. Entendo que será um bom debate para chegarmos no texto ideal", explicou o deputado sobre o tema.

Obstáculos e controvérsias no texto



Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os servidores públicos geraram despesas ao país em cerca de 13,4% do PIB em 2018. A média em relação aos gastos da categoria é de 9,9% do PIB em países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.



A partir disso, os principais pontos da PEC incluem modificações na estabilidade dos servidores: demissão por insuficiência de desempenho, avaliação de produtividade para servidores em exercício quando a proposta for promulgada, contratação temporária mediante processo seletivo simplificado e com prazo determinado. Nesse sentido, a posição estável será restrita a servidores ocupantes de cargos de Estado, após o término do vínculo de experiência e desempenho satisfatório por um ano.

Entre tumultos com relação ao tema, o governo já parece admitir algumas concessões para que a proposta tenha mais aceitação entre parlamentares. Nesta semana, o ministro da economia Paulo Guedes esteve presente na comissão especial que trata sobre o tema e avaliou "recalibrar o futuro".



"A minha visão era de uma reforma realmente radical. Mas, quando você chega aqui, você vai ver que é um mundo que tem suas regras e ordenamentos”, disse o ministro a respeito das alterações no texto.

O material da proposta ainda causa controvérsias, principalmente por ter caráter exclusivo quando se trata de altos escalões dos órgãos, como o judiciário e Tribunal de Contas. Ou seja, não afeta ministros, desembargadores, procuradores e juízes. Para o economista Leonardo Braule Pinto, o contexto brasileiro não é ideal para mudanças deste gênero em relação a servidores nomeados e concursados.

"A partir do momento em que o servidor temporário ganha poderes em cima do servidor que não é temporário, isso causa uma instabilidade muito grande. Fica fácil para haver manipulações entre os cargos, e a possibilidade disso acontecer existe. O servidor concursado não pode ficar a mercê de algum chefe nomeado ou eleito. Não acho adequado", explicou o especialista.

Necessidade de reforma

Ainda assim, conforme o cientista político Carlos Santiago, muitas intenções da PEC são benéficas e de fato podem causar celeridade em procedimentos públicos. Ao mesmo tempo, o profissional enfatiza que as características excludentes precisam de modificações.

" A atual organização administrativa do poder público precisa de uma reestruturação para ser mais célere e oferecer serviços de maior qualidade e sem descontinuidade. Porém, contratação sem concurso e instabilidade dos servidores é um grande retrocesso. É necessário cortar privilégios das elites do funcionalismo e dar total transparência aos atos incluindo a sociedade nas decisões do governo " , pontuou, criticando o conteúdo da proposta, mas deixando claro que é necessária uma reforma.





