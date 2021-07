Investigado, prefeito de Tabatinga diz que prestará esclarecimentos

Bermerguy já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em março de 2020 por desvio de mais de R$ 19 milhões em verbas federais destinadas a programas de educação no município. | Foto: Divulgação





Tabatinga - Após afastamento do cargo em razão de investigações da Operação Magüta, por meio da Polícia Federal, o prefeito de Tabatinga (AM) Saul Bermeguy (MDB) emitiu uma nota de esclarecimento nesta terça-feira (13), alegando que irá se defender das acusações. Investigado por crimes como fraude em licitações, peculato e desvio de recursos públicos, Bermerguy já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em março de 2020 por desvio de mais de R$ 19 milhões em verbas federais destinadas a programas de educação no município.

Segundo as investigações, o prefeito de Tabatinga, Secretários Municipais e funcionários do alto escalão realizaram licitações fraudulentas com um grupo de empresários locais, com o objetivo de simular a lisura na formalização do procedimento licitatório para construção de escolas e creches municipais.

Confira a nota oficial abaixo:

" O Prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, informa que está à disposição dos órgãos para todos os esclarecimentos. Ele destaca que foram muitos os avanços na Educação nos últimos anos. Atualmente, quase todas as comunidades de Tabatinga possuem escola em suas sedes. Saul Bemerguy ressalta, ainda, a grande quantidade de reformas realizadas que melhoraram o bem estar e o aprendizado dos alunos. O prefeito afirma que irá se defender das alegações, conforme lhe garante a constituição e esclarece que não houve prisão de nenhum servidor da Prefeitura. " ,

Entenda o caso

A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (13), a Operação Magüta, em Tabatinga. Na ocasião, foram cumpridos mandados judiciais expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sendo 18 mandados de busca e apreensão, além de cumprimento de 12 medidas cautelares de afastamento de cargos públicos, por 90 dias, bem como impedimento de frequentar repartições públicas, nas cidades de Tabatinga, Manaus e Benjamin Constant.

Segundo as investigações, há indícios de que o prefeito em exercício escolhia as empresas vencedoras previamente à licitação e, após receber valores do Fundeb, montava o procedimento licitatório para realização de obras municipais já inauguradas. Ao final, pagava os empresários envolvidos nas fraudes, os quais posteriormente se apropriavam dos valores repassados e devolviam parte do lucro.

Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude à licitação, corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, pertencimento a organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, poderão cumprir pena de até 44 anos de reclusão. O nome da operação é uma alusão à maior comunidade de indígenas da região amazônica do Alto Solimões, diretamente prejudicada pelos atos criminosos apurados na operação.

*Com informações da assessoria

