Bolsonaro tem obstrução intestinal e será transferido para São Paulo

Brasília (DF) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi levado para o Hospital das Forças Armadas, na manhã desta quarta-feira (14) em Brasília, após sentir fortes dores abdominais e agora será levado para São Paulo, após fazer diversos exames e ser sedado. Bolsonaro já havia se queixado de um quadro de soluçõs constantes há mais de uma semana.



De acordo com a nota oficial, foi constatato de que Bolsonaro está com obstrução intestinal em avaliação realizada pelo cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo, que acompanha a saúde do presidente desde o atentado a faca sofrido pelo então candidato nas eleições de 2018. A transferência será para verificar a necessidade de cirurgia de emergência e será acompanhado pelo médico.

"Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", diz a nota do Ministério das Comunicações.

