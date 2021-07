Internado, Bolsonaro culpa esquerda por condição de saúde

Na manhã desta quarta-feira (14), o chefe de Estado foi internado em um hospital das Forças Armadas em decorrência de uma crise de soluços | Foto: Reprodução





Brasília - Após uma crise de soluços que durou 11 dias, o presidente Jair Bolsonaro foi internado, na manhã desta quarta-feira (14), no Hospital das Forças Armadas (HFA). Ainda nesta tarde, o chefe de Estado publicou uma foto em suas redes sociais em que se encontra em recuperação no hospital. Na legenda, Bolsonaro chega a culpar o movimento de esquerda pelo estado de saúde.

" Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia. Por Deus, foi nos dada uma nova oportunidade. Uma oportunidade para, enfim, colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por este caminho " , disse.

Na noite de terça-feira (13), Bolsonaro, abatido, reclamou da crise para apoiadores na porta do Palácio da Alvorada. Ele já havia dito que teria que passar por uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia, em decorrência da facada que levou no abdome em setembro de 2018, durante a campanha para presidência.

Em uma outra ocasião, em uma entrevista para a rádio Guaíba, ele pediu desculpas pela série de soluços que vinha tendo e afirmou que acreditava que os soluços estavam acontecendo por conta dos remédios que estava tomando após uma cirurgia de implante dentário.

Motociata em Manaus

Com a internação, Bolsonaro cancelou a agenda presidencial da semana, que incluía sua presença em Manaus para uma "motociata" de confraternização para apoiadores do governo federal. Ainda assim, o evento marcado para este sábado (17) foi confirmado por representantes do movimento de direita e conservadorismo no Amazonas.

Apoiado pelo presidente da República à época de sua candidatura à Prefeitura de Manaus em 2020, um dos organizadores do ato, Coronel Menezes, destacou a necessidade da confraternização de apoiadores do Planalto.

"Sem a presença do presidente, o público será menor. Mas queremos aproveitar os preparativos e fazer uma solidariedade. Muitos vieram de fora do estado e até alugaram motos, e o objetivo é a continuidade do evento. Quanto aos protocolos sanitários, todos serão seguidos dentro do distanciamento. É uma motociata, né? Todos estarão usando seus capacetes, e quem estiver usando estará se protegendo. Será um percurso contínuo, e estamos fazendo essa orientação aos participantes", explicou.

Além disso, o presidente também precisou cancelar a Reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, que havia sido marcada para as 8h desta quarta.

