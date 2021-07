Ministros se vacinam contra a Covid-19 em Brasília

Brasília - Os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, das Comunicações, Fábio Faria, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, foram vacinados contra a Covid-19, hoje (14) em Brasília como parte de um ato simbólico para incentivo da vacinação no Brasil.

O evento contou também com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que aplicou as doses nas autoridades. Também foi incluído na vacinação o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, Gustavo Ene. Marcelo Queiroga aproveitou a ocasião para reforçar a importância da vacinação contra a covid-19 e ressaltar a segurança dos imunizantes autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em caráter definitivo ou emergencial.

"Todos os imunizantes utilizados no país são seguros e eficazes. Os nossos esforços para vacinar já mostram resultados: diminuição nos óbitos e nas internações. Precisamos continuar trabalhando, mas estamos no caminho certo", disse o titular do Ministério da Saúde.

*Com informações da Agência Senado



