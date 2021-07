CPI: veja o depoimento de Cristiano Carvalho representante da Davati

| Foto: Divulgação

A CPI da Covid ouve, nesta quinta-feira (150, Cristiano Carvalho. Ele afirma que não é CEO da Davati no Brasil e sim um representante informal para a facilitação na negociação de vacinas no país.

Eu não tenho vínculo empregatício ou qualquer coisa contratual entre a empresa, entre mim e a empresa. Foi dito aqui na CPI de forma um pouco equivocada e um pouco folclórica, que eu seria o CEO da empresa, mas a empresa nem tem CEO e nem tem representação formal aqui no Brasil, CNPJ, nada a empresa não ... simplesmente através de um amigo me pediu pra intermediar a relação aqui com o Ministério da Saúde e com o senhor Dominguetti

O nome de Cristiano Carvalho veio a público, por algumas polêmicas, como o fato de ele ter recebido auxílio emergencial do governo durante a pandemia. O nome do procurador da Davati aparece no sistema do governo. Ele recebeu R$ 4,2 mil de benefício entre abril e dezembro de 2020.

Carvalho também foi acusado de vender catracas em nome de uma empresa que não as comercializava, segundo a coluna Painel da Folha de S. Paulo. Ele foi demitido do cargo de diretor que ocupava na empresa BST Butler por justa causa em 2015.

