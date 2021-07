Internado, Bolsonaro critica CPI e depoimento de Cristiano Carvalho

No Facebook, o presidente alegou que o colegiado da oposição não conta com indícios suficientes que possam incriminá-lo. | Foto: Divulgação





Brasília - Mesmo internado em quadro instável e sem previsão de alta, em decorrência de uma obstrução intestinal, Jair Bolsonaro (sem partido) utilizou as redes sociais, na tarde desta quinta-feira (15), para fazer críticas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado e ao depoente Cristiano Carvalho, representante da Davati Medical Suply.

No Facebook, o presidente alegou que o colegiado da oposição não conta com indícios suficientes que possam incriminá-lo, tendo em vista os últimos depoimentos na Comissão que apontam supostos crimes de prevaricação por parte de Bolsonaro.

"O que frustra o G-7 é não encontrar um só indício de corrupção em meu Governo. No caso atual querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado, ou um só real foi pago", disse em um trecho da publicação.

Além disso, o presidente também citou trechos do depoimento de Carvalho, ironizando que ele teve que recorrer ao Auxílio Emergencial por ter passado por dificuldades financeiras.

Bolsaro foi internado na manhã da última quarta-feira (14) após uma crise de soluços que, segundo ele, já durava 11 dias. O boletim médico divulgado pelo hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ele está internado desde a noite desta quarta-feira (14), afirma que o estado de saúde do presidente evolui de forma satisfatória, porém não há previsão de alta.

Críticas à oposição

Além do posicionamento contrário aos trabalhos da CPI, o chefe de Estado também vem tecendo comentários desfavoráveis a outros grupos no Congresso. Ainda na tarde na quarta-feira (14), Bolsonaro publicou uma foto em suas redes sociais em que se encontra em recuperação no hospital. Na legenda, o presidente chega a culpar o movimento de esquerda pelo estado de saúde.

Com a internação, Bolsonaro cancelou a agenda presidencial da semana, que incluía sua presença em Manaus para uma "motociata" de confraternização para apoiadores do governo federal.

" Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia. Por Deus, foi nos dada uma nova oportunidade. Uma oportunidade para, enfim, colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por este caminho " , disse

O depoimento de Cristiano

Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, nesta quinta-feira (15), o representante da empresa Davati Medical Supply no Brasil, Cristiano Carvalho, disse que foi procurado pelo então diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, para tratar da compra de vacinas.

À CPI, Carvalho disse que Roberto Dias começou a mandar mensagens para ele em 3 de março. Nas mensagens, Dias se apresentava como diretor de Logística do ministério e pedia uma conversa para tratar de vacinas.

Exonerado logo após a repercussão do caso, Dias também foi convocado no dia 7 de julho para dar explicações sobre as acusações de que teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina contra a Covid-19 em negociações. Cristiano Carvalho, por sua vez, foi citado durante depoimento à CPI pelo policial militar e vendedor autônomo da Davati Luiz Paulo Dominguetti.

Na ocasião, Dominguetti relatou atuar nas tratativas para a venda de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca ao governo federal em nome da empresa Davati e que Dias teria pedido propina de US$ 1 por dose. Em depoimento à CPI, o ex-diretor negou ter pedido vantagens para a aquisição de vacina contra a Covid-19.



