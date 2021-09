Tribunal rejeita pedido de Flordelis para trocar juíza

Ela está presa preventivamente no Instituto Penal Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, desde o último dia 13 de agosto. | Foto: Reprodução





Rio de Janeiro - Nesta semana, o Tribunal de Justiça negou o pedido da ex-deputada federal Flordelis dos Santos Souza para retirar a juíza da 3ª Vara Criminal Niterói, Nearis Arce, do comando do julgamento sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, em 2019. A defesa alegou que a magistrada seria parcial, o que não foi aceito.

Cassada pela Câmara dos Deputados, Flordelis é ré com mais nove suspeitos, acusada de ser a mandante da morte do marido. Ela nega e está presa preventivamente pelo crime no Instituto Penal Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, desde o último dia 13 de agosto.

Por ordem da Justiça, ela vai a júri popular com os outros acusados. Na prisão, a rotina de presidiária se mantém com idas à biblioteca e utilização de medicamentos prescritos por médico para dormir.

